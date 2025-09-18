szeptember 18., csütörtök

2 órája

Százszor szúrták, tortával ünnepelték

Életeket mentenek. Rendszeresen vérüket adják önzetlenül. Van, akit már százszor megszúrtak. Most megünnepelték.

Csete Ilona
Szívós Tibor a 100. véradásán. Tortával köszöntötték. Fotó: Facebook

A Magyar Vöröskereszt Mezőkovácsházi Területi Szervezete az önkéntesek bevonásával rendszeresen szervez véradásokat. Legutóbb a Hunyadi János Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium általános iskolai tagintézményében jártak, az ottani véradáson 24 véradó nyújtotta segítő karját.

– Különlegessé tette ezt a véradó eseményt, hogy az intézmény pedagógusát, Szívós Tibort a mai napon 100. véradása alkalmából tortával  köszöntötte a Magyar Vöröskereszt helyi alapszervezete – írták közösségi oldalukon.

Köszöntötték azt az 5 véradót, akik első alkalommal adtak vért és mindazokat, akik már sokszor mentettek vérükkel emberéleteket.

 

 

