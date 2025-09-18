Ilyen pontosan jártak a vonatok augusztusban

A vonatok pontossága kapcsán kiemelték, megtört az „augusztusi átok”, a nyár utolsó hónapjában csaknem 7 százalékkal voltak pontosabbak a vonatok, mint egy évvel korábban.

A vonatok pontossága javult augusztusban. Fotó: Illusztráció: Shutterstock

A vonatok pontossága javult a csabai vonalon is

A MÁV havi riportjában arról is tájékoztatást adtak, hogy jobban teljesítettek a békéscsabai vonalak is. A Szajol-Békéscsaba-Lőkösháza vonalon 87,74 százalékos volt a pontosság. Budapest-Szolnok vonalon 76,46 százalékos a pontosság.

Folytatódik a kedvező tendencia

Hegyi Zsolt, a MÁV csoport vezérigazgatója közösségi oldalán úgy fogalmazott, a nyár harmadik hónapjának nagy kérdése az volt, hogy folytatódik-e az a kedvező főszezoni tendencia, amit olyan tudatos lépésekkel igyekeztek megteremteni, mint a mozdonybeszerzés vagy a pálya stratégiai pontjainak megerősítése. A vállalatcsoport adatai szerint az idén augusztusban 93 ezer 948 vonat közlekedett, ebből 79,01 százalék, 74 ezer 233 vonat pontosan, vagy kevesebb mint 6 perces késéssel érkezett a végállomásra.

Sokat javult a pontosság

A MÁV közleménye szerint 2024 augusztusához képest 6,58 százalék javulás következett be, ráadásul a késéseknek sikerült csökkenteni mind a számát, mind az átlagos hosszát. A késések zöme 6-15 perc között alakult, míg az – 50 százalékos jegyár-visszatérítéssel kompenzált – 20 percnél nagyobb késés a vonatok kevesebb, mint 4 százalékánál fordult elő. Augusztusban a késési biztosítás keretében 137,2 millió forintot fizettek vissza az utasoknak. Részletezték, hogy tavaly augusztushoz képest a Balatonnál is javult a menetrendszerűség, az észak-balatoni vonalon mintegy 9 százalékkal, a dél-balatonin pedig mintegy 7 százalékkal.

A balatoni vonatok is pontosabbak voltak.