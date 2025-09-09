szeptember 9., kedd

Ádám névnap

Érettségi találkozó

2 órája

Fél évszázad után találkoztak újra a volt vízműsök

Címkék#BSZC Vásárhelyi Pál Technikum és Kollégium#osztályterem#Vízműben#érettségi találkozó#középiskola

Eltelt fél évszázad, ennek apropóján jöttek ismét össze az egykori vízműsök.

Beol.hu

Kazinczky Gyula mérnök ismertette, hogy az érettségi találkozót annak apropóján szervezték meg, hogy 50 évvel ezelőtt végeztek a Vízműben, akkor persze némileg más volt a jelenleg BSZC Vásárhelyi Pál Technikum és Kollégium néven futó békéscsabai középiskola neve. Az 1975-ben végzett B osztály tanulói közül a mostani összejövetelen 15-en vettek részt, és az osztályteremben szomorúan állapították meg, hogy 7-en immár testben nem, csak lélekben lehettek köztük. 

Érettségi találkozót tartottak a Vízműben, 50 éve végeztek. Fotó: Beol.hu

 

 

