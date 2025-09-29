szeptember 29., hétfő

Mihály névnap

16°
+20
+10
Kis betegek

1 órája

Motorosok gurultak be a kórház elé - galériával

Címkék#kórház#gyulai gyermekosztály#Viharsarki Motoros Csoport

Motorosok tömege jelent meg a napokban a gyulai gyermekosztály előtt. A Viharsarki Motoros Csoport különleges céllal érkezett az intézményhez.

Papp Gábor

A Magyar László Norbert vezette Viharsarki Motoros Csoport jótékonysági gurulást szervezett a Békés Vármegyei Központi Kórház gyulai gyermekosztálya elé szombaton délután. A csapat plüssállatokat, játékokat vitt az intézményben gyógyuló gyermekeknek, illetve Andor bohóc is a kórházhoz érkezett velük. A gyerekosztály előtti terület teljesen megtelt motorosokkal. Azok a gyerekek, akiknek az orvosok és a szüleik is engedélyezték, találkozhattak a motorosokkal, és fel is ülhettek a járművekre. 

A motorosok ajándékot és jó hangulatot hoztak. Fotó: beküldött fotók

Magyar László Norbert bár Budapesten él, gyulai kötődésű, egyebek mellett ezért is volt fontos számára a program. Terveik szerint minden év ezen időszakában szerveznek majd egy hasonló rendezvényt.

Motorosok tömege jelent meg a gyulai gyermekosztály előtt

 

 

 

