1 órája
Motorosok gurultak be a kórház elé - galériával
Motorosok tömege jelent meg a napokban a gyulai gyermekosztály előtt. A Viharsarki Motoros Csoport különleges céllal érkezett az intézményhez.
A Magyar László Norbert vezette Viharsarki Motoros Csoport jótékonysági gurulást szervezett a Békés Vármegyei Központi Kórház gyulai gyermekosztálya elé szombaton délután. A csapat plüssállatokat, játékokat vitt az intézményben gyógyuló gyermekeknek, illetve Andor bohóc is a kórházhoz érkezett velük. A gyerekosztály előtti terület teljesen megtelt motorosokkal. Azok a gyerekek, akiknek az orvosok és a szüleik is engedélyezték, találkozhattak a motorosokkal, és fel is ülhettek a járművekre.
Magyar László Norbert bár Budapesten él, gyulai kötődésű, egyebek mellett ezért is volt fontos számára a program. Terveik szerint minden év ezen időszakában szerveznek majd egy hasonló rendezvényt.
