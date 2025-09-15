szeptember 15., hétfő

Beol podcast

Tíz év, 1200 megmentett élet – évtizednyi csoda után új korszak a Viharsarki Koraszülöttmentőnél

Hatalmas változások jönnek az alapítvány életében. Jövőre lesz tíz éves a Viharsarki Koraszülöttmentő Alapítvány, két év múlva pedig a szervezet által működtetett koraszülöttmentő éri el ezt a kort. Miután a jármű, amellyel már 1200 gyermeknek, koraszülöttnek és újszülöttnek segítettek, egy évtized után „nyugdíjba” vonul, szükség lesz egy új Viharsarki Koraszülöttmentő-autóra. Már elkezdődött a közös gondolkodás.

Papp Gábor

Dr. Abdulrahman Abdulrab Mohamed, a Viharsarki Koraszülöttmentő Alapítvány elnöke elmondta, jövőre lesz 10 éves az alapítvány.

új időszámítás kezdődik a Viharsarki Koraszülöttmentő Alapítvány életében
A Viharsarki Koraszülöttmentő Alapítvány új mentőautó beszerzésén is dolgozik majd.

Viharsarki Koraszülöttmentő Alapítvány: a megye összefogott 

– Egy évtizede a megye összefogott. Nagyon sok embernek tartozunk hálával, akik a legnehezebb pillanatokban is mellettünk álltak, biztattak, bátorítottak, a vármegye pedig példát mutatott. Békésben összefogtak az emberek, hogy beszerezhessük a mentőautót, majd ugyanez az összefogás megmaradt a jármű működtetése során is – emelte ki dr. Abdulrahman Abdulrab Mohamed. – Cégek, civil szervezetek, magánszemélyek, a Békés Vármegyei Központi Kórház fantasztikus hozzáállásának köszönhető mindez. A mentő működésében dolgozó szakemberek és önkéntesek pedig minden követ megmozgatnak, hogy segítsenek a koraszülötteknek és az újszülötteknek. Így állt apró mozaikokból össze az egész.

Már több mint 1200 koraszülöttnek segítettek

Az alapítvány jövőre, a koraszülöttmentő-autó két év múlva lesz tíz éves. A járművel eddig több mint 1200 koraszülöttnek és újszülöttnek tudtak segíteni, sok családnak szereztek örömet.

– Volt értelme, és ha megkérdeznek minket, minden nehézség ellenére ugyanúgy belevágnánk – hangsúlyozta. – Mivel a jármű rohammentő, mozgó koraszülött osztály, ezért két év múlva nyugdíjba vonul, de tartalékautóként továbbra is funkcionál majd. Mi pedig elkezdtük a gondolkodást a jövőről, egyeztetünk az új koraszülöttmentő-autó beszerzésének lehetőségeiről, hiszen annak elkészülési ideje, a felszerelése egy évet vesz igénybe. Hamarosan jelentkezünk a konkrétumokkal, de vélhetően most is indítunk majd gyűjtési akciót a jó ügy érdekében.

Filmet forgatnak

Dr. Abdulrahman Abdulrab Mohamed megerősítette az információinkat, amelyek szerint filmet forgatnak az alapítványról.

– Az apropót a 10 év szolgáltatja. A filmben szó lesz az alapítványról, a munkáról, a családokról, a koraszülöttekről. A nézők majd betekinthetnek a koraszülöttmentésbe, a személyzet, a csapat munkájába, de azt is körüljárjuk, hogy mit jelent koraszülöttnek lenni, hiszen nagyon sokan nem tudják mit is jelent mindez – tette hozzá.

 

 

Beol podcast

