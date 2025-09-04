1 órája
Feszült hangulat alakult ki a vetőmagüzemmel kapcsolatos lakossági fórumon
Ment az adok-kapok a teljesen megtelt Gerlai Általános Iskola tornatermében szerdán. Itt és ekkor szerveztek lakossági fórumot annak apropóján, hogy egy kft. vetőmagüzemet létesítene Gerla határában, a Dobozi út és a Csabai út sarkán lévő területen. Nézzük, ezen kívül mi mindenről írtunk még 2025. szeptember 3-án.
A tervezett vetőmagüzem apropóján hívott össze lakossági fórumot szerdára a Gerlai Általános Iskola tornatermébe Kiszely András önkormányzati képviselő. A tömeget látva kijelentette: „a falu” jó része megjelent a rendezvényen, ami szerinte azért örömteli, mert a gerlaiak bele szeretnének szólni abba, hogy milyen irányba menjen a városrész. Kiemelte: olyan döntést fog képviselni a városi közgyűlésben, ami a gerlaiak többségi véleményét tükrözi, előtte azonban a kérdésben szakmai jellegű párbeszédet kért.
A vetőmagüzem miatt módosítani kellene a helyi építési szabályzatot
A lakossági fórumon elhangzott, hogy bár minden szakhatóságtól beszerezte a létesítéshez szükséges engedélyt az Agromax Kft., meg kell változtatni a tervezett helyszín, az ingatlan övezeti besorolását.
Lázár János Gyomaendrődről üzent a válllalkozóknak
Gyomaendrődi vállalkozói fórumon tartott előadást Lázár János építési és közlekedési miniszter.
Riadót fújtak: rákot okozhat ez az élelmiszer!
Azt kérik, hogy még véletlenül se fogyasszon senki ebből a termékből. A szóban forgó élelmiszerből Békésbe is érkezhetett.
Kukely Anna és Kovács Anett is a válogatott keretben
Meghívást kapott a békéscsabai nevelésű, jelenleg a Mosonmagyaróvári KC-ban játszó irányító, az ifjúsági- és junior Európa-bajnok, junior világbajnoki ezüstérmes Kukely Anna és a 2008 és 2020 között szintén az Előre NKSE-ben kézilabdázó jobbszélső, Kovács Anett (MOL Esztergom) a magyar válogatott szeptember 15-én kezdődő összetartására.
Egy olvasónk beazonosította a Kondoroson levideózott vadászgépet
Szerdán kaptuk egyik olvasónktól azt a videót, mely nagyobb hullámokat vert. A felvételen egy vadászgép látható Kondoros felett.
Ahogy arról szerdán már beszámoltunk, egy errefelé ritkán látott vasmadár tűnt fel az égbolton. A szárnyas egy vadászgép volt, és Kondoroson kapta lencsevégre egyik olvasónk. A repülőgép valószínűleg egy többhetes országvédelmi hadgyakorlat, az Adaptive Hussars 2025 keretében teszteli a hazai védelmi képességek föld feletti szakaszát. Valószínűleg a most Kondoroson lencsevégre kapott vadászgép is ebben a hadgyakorlatban kapott nagy szerepet.
Prostituáltnak adta el a barátnőjét egy autóért cserébe a kábítószerfüggő férfi
Nem zárult le első fokon egy szokatlan fordulatokkal teli büntetőügy, fellebbezések után folytatódik az eljárás. Emberkereskedelem miatt kerülnek újra bíróság elé a vádlottak.
Kézre került a Gazember, mert a Kék ábrándot nem hagyhatta ki
A textilkeményítő és a Paverpol névre keresztelt ragasztó csak kellék, hogy megvalósuljon a Kék ábránd, valamint a Báj és küllem. Kell hozzá Benczúr-Benke Mária, aki festőművészként és Paverpol textilszobrászként egyaránt alkot és oktat is. Szarvasi műtermében foglalkozásokat szervez, illetve továbbadja, népszerűsíti a textilszobrászatot a tanítványai körében. Most Békéscsabára jött a főgazemberrel.