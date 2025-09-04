Feszült hangulat alakult ki a vetőmagüzemmel kapcsolatos lakossági fórumon

A tervezett vetőmagüzem apropóján hívott össze lakossági fórumot szerdára a Gerlai Általános Iskola tornatermébe Kiszely András önkormányzati képviselő. A tömeget látva kijelentette: „a falu” jó része megjelent a rendezvényen, ami szerinte azért örömteli, mert a gerlaiak bele szeretnének szólni abba, hogy milyen irányba menjen a városrész. Kiemelte: olyan döntést fog képviselni a városi közgyűlésben, ami a gerlaiak többségi véleményét tükrözi, előtte azonban a kérdésben szakmai jellegű párbeszédet kért.

Teljesen megtelt a tervezett vetőmagüzemmel kapcsolatos lakossági fórumra a Gerlai Általános Iskola tornaterme. Fotó: Dinya Magdolna

A vetőmagüzem miatt módosítani kellene a helyi építési szabályzatot

A lakossági fórumon elhangzott, hogy bár minden szakhatóságtól beszerezte a létesítéshez szükséges engedélyt az Agromax Kft., meg kell változtatni a tervezett helyszín, az ingatlan övezeti besorolását.

Vetőmagüzemet terveznek Békéscsaba határában, ment az adok-kapok a lakossági fórumon – látványterv

Kiszely András önkormányzati képviselő, Ádám Pál fejlesztési tanácsnok és Lukácsi László városi főépítész. Fotó: Dinya Magdolna

Rákos megbetegedést okozhat ez az élelmiszer, azonnal lépett a hatóság. Fotó: Illusztráció (Shutterstock)

Kukely Annára nem először számítanak a magyar válogatottbanFotó: Fotó: FB/Mosonmagyaróvári KC

