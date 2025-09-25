szeptember 25., csütörtök

EufrozinaKende névnap

17°
+24
+14
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Döntés

50 perce

Eldőlt, hogy megépülhet-e a vetőmagüzem Gerla határában

Címkék#lakossági#gerlai#vetőmag#üzem#határ#fórum

A helyi építési szabályzat, a településrendezési eszközök módosítása is napirendre került csütörtökön a békéscsabai városi közgyűlés ülésén. Az apropót az adta, hogy egy cég vetőmagüzemet létesítene Gerla határában. Az ügyben korábban lakossági fórumot is tartottak, amelyen a gerlaiak kifejtették a véleményüket. A döntést azonban a grémiumnak kellett meghoznia.

Licska Balázs

Ment az adok-kapok korábban a lakossági fórumon, amelyet a Gerlai Általános Iskola teljesen megtelt tornatermében tartottak. A tanácskozást azért szervezték, mert egy békéscsabai cég vetőmagüzemet létesítene Gerla határában, lényegében a Dobozi út és a Csabai utca sarkán lévő területen. Ehhez viszont módosítani kellene a helyi építési szabályzatot. Az összejövetelen a gerlaiak kifejtették véleményüket, jelezték, hogy nem szeretnék, ha ott valósulna meg a beruházás.

Eldőlt a vetőmagüzem sorsa
A Gerla határába tervezett vetőmagüzemről is tárgyaltak a békéscsabai városi közgyűlés ülésén. Fotó: Kiss Zoltán

A békéscsabai városi közgyűlésnek kellett meghoznia a döntést

A békéscsabai városi közgyűlés ülésén csütörtökön került napirendre a téma, a településrendezési eszközök, a helyi építési szabályzat módosítása. A határozati javaslatot két változatban készítették elő a grémium számára: az egyik arról szólt, hogy hozzájárulnak, a másik pedig arról, hogy nem járulnak hozzá a településrendezési eszközök módosításához, a lakóövezet átminősítéséhez. Azaz lényegében hozzájárulnak, valamint nem járulnak hozzá a beruházás megvalósításához.

Aláírásgyűjtés indult Gerlán a vetőmagüzem ellen

Bodóczi István (Pátria Békéscsaba) azt mondta, hogy a gerlaiak jelzéseiből egyértelműen kiderült, miszerint ők nem szeretnék ezt a beruházást. Kiszely András (Hajrá Békéscsaba) hozzátette, hogy segíteni kell a fejlődést, de a helyi érdekeket is figyelembe kell venni. Az ügyben aláírásgyűjtés is indult Gerlán, 700-an írták alá, hogy nem szeretnék, ha vetőmagüzem létesülne Gerla határában. Opauszki Zoltán tanácsnok (Fidesz-KDNP) is hangsúlyozta, figyelembe kell venni, hogy az adott településrészen élők milyen álláspontot képviselnek, egyébként kedvező, hogy van beruházási szándék Békéscsabán.

Közgyűlés Békéscsabán

Fotók: Bencsik Ádám

Nem érdemes lakóövezetet iparterületté minősíteni

Szarvas Péter polgármester (Hajrá Békéscsaba) elmondta, hogy tárgyalt az ügyben a cégvezetővel, a gerlaiak képviselőivel és a főépítésszel is. Hozzátette, mindig lényeges kérdés, hogy egy beruházást hova terveznek, megvannak-e a fejlesztéshez szükséges feltételek. Úgy véli, nem célszerű egy lakóövezetet iparterületté minősíteni – volt szándék hasonlóra korábban a város másik részén –, az a helyes, ha a beruházók olyan helyet keresnek, ahol megvalósíthatók a terveik. Bízik benne, hogy a cég talál olyan helyszínt, amely megfelelő lehet a számára.

https://www.origo.hu/assets/images/google-news.svg

A legfrissebb Békés vármegyei hírekért kövess minket a Beol.hu Google News oldalán is!

Egyhangúlag hozták meg a döntést, megépülhet-e a vetőmagüzem vagy sem

A városi közgyűlés ülésén végül egyhangúlag úgy döntöttek: nem járulnak hozzá a településrendezési eszközök módosításának előkészítéséhez, azaz a helyi építési szabályzat módosításához. A jelenlegi feltételek mellett a Gerla határában lévő, a Dobozi út és a Csabai utca sarkán lévő területen tehát nem építheti meg a tervezett vetőmagüzemét az Agromax Kft

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a beol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu