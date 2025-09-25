42 perce
Eldőlt, hogy megépülhet-e a vetőmagüzem Gerla határában
A helyi építési szabályzat, a településrendezési eszközök módosítása is napirendre került csütörtökön a békéscsabai városi közgyűlés ülésén. Az apropót az adta, hogy egy cég vetőmagüzemet létesítene Gerla határában. Az ügyben korábban lakossági fórumot is tartottak, amelyen a gerlaiak kifejtették a véleményüket. A döntést azonban a grémiumnak kellett meghoznia.
Ment az adok-kapok korábban a lakossági fórumon, amelyet a Gerlai Általános Iskola teljesen megtelt tornatermében tartottak. A tanácskozást azért szervezték, mert egy békéscsabai cég vetőmagüzemet létesítene Gerla határában, lényegében a Dobozi út és a Csabai utca sarkán lévő területen. Ehhez viszont módosítani kellene a helyi építési szabályzatot. Az összejövetelen a gerlaiak kifejtették véleményüket, jelezték, hogy nem szeretnék, ha ott valósulna meg a beruházás.
A békéscsabai városi közgyűlésnek kellett meghoznia a döntést
A békéscsabai városi közgyűlés ülésén csütörtökön került napirendre a téma, a településrendezési eszközök, a helyi építési szabályzat módosítása. A határozati javaslatot két változatban készítették elő a grémium számára: az egyik arról szólt, hogy hozzájárulnak, a másik pedig arról, hogy nem járulnak hozzá a településrendezési eszközök módosításához, a lakóövezet átminősítéséhez. Azaz lényegében hozzájárulnak, valamint nem járulnak hozzá a beruházás megvalósításához.
Aláírásgyűjtés indult Gerlán a vetőmagüzem ellen
Bodóczi István (Pátria Békéscsaba) azt mondta, hogy a gerlaiak jelzéseiből egyértelműen kiderült, miszerint ők nem szeretnék ezt a beruházást. Kiszely András (Hajrá Békéscsaba) hozzátette, hogy segíteni kell a fejlődést, de a helyi érdekeket is figyelembe kell venni. Az ügyben aláírásgyűjtés is indult Gerlán, 700-an írták alá, hogy nem szeretnék, ha vetőmagüzem létesülne Gerla határában. Opauszki Zoltán tanácsnok (Fidesz-KDNP) is hangsúlyozta, figyelembe kell venni, hogy az adott településrészen élők milyen álláspontot képviselnek, egyébként kedvező, hogy van beruházási szándék Békéscsabán.
Közgyűlés BékéscsabánFotók: Bencsik Ádám
Nem érdemes lakóövezetet iparterületté minősíteni
Szarvas Péter polgármester (Hajrá Békéscsaba) elmondta, hogy tárgyalt az ügyben a cégvezetővel, a gerlaiak képviselőivel és a főépítésszel is. Hozzátette, mindig lényeges kérdés, hogy egy beruházást hova terveznek, megvannak-e a fejlesztéshez szükséges feltételek. Úgy véli, nem célszerű egy lakóövezetet iparterületté minősíteni – volt szándék hasonlóra korábban a város másik részén –, az a helyes, ha a beruházók olyan helyet keresnek, ahol megvalósíthatók a terveik. Bízik benne, hogy a cég talál olyan helyszínt, amely megfelelő lehet a számára.
A legfrissebb Békés vármegyei hírekért kövess minket a Beol.hu Google News oldalán is!
Egyhangúlag hozták meg a döntést, megépülhet-e a vetőmagüzem vagy sem
A városi közgyűlés ülésén végül egyhangúlag úgy döntöttek: nem járulnak hozzá a településrendezési eszközök módosításának előkészítéséhez, azaz a helyi építési szabályzat módosításához. A jelenlegi feltételek mellett a Gerla határában lévő, a Dobozi út és a Csabai utca sarkán lévő területen tehát nem építheti meg a tervezett vetőmagüzemét az Agromax Kft.
Lázba hozta a városi közgyűlést a Vulcan Shield Global érkezése - galériával
A lakosság kiakadt a hídlezárás miatt, pótlóbuszokat indítottak - galériával