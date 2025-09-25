Eldőlt, hogy megépülhet-e a vetőmagüzem Gerla határában

Ment az adok-kapok korábban a lakossági fórumon, amelyet a Gerlai Általános Iskola teljesen megtelt tornatermében tartottak. A tanácskozást azért szervezték, mert egy békéscsabai cég vetőmagüzemet létesítene Gerla határában, lényegében a Dobozi út és a Csabai utca sarkán lévő területen. Ehhez viszont módosítani kellene a helyi építési szabályzatot. Az összejövetelen a gerlaiak kifejtették véleményüket, jelezték, hogy nem szeretnék, ha ott valósulna meg a beruházás.

A Gerla határába tervezett vetőmagüzemről is tárgyaltak a békéscsabai városi közgyűlés ülésén. Fotó: Kiss Zoltán

A békéscsabai városi közgyűlésnek kellett meghoznia a döntést

A békéscsabai városi közgyűlés ülésén csütörtökön került napirendre a téma, a településrendezési eszközök, a helyi építési szabályzat módosítása. A határozati javaslatot két változatban készítették elő a grémium számára: az egyik arról szólt, hogy hozzájárulnak, a másik pedig arról, hogy nem járulnak hozzá a településrendezési eszközök módosításához, a lakóövezet átminősítéséhez. Azaz lényegében hozzájárulnak, valamint nem járulnak hozzá a beruházás megvalósításához.

Aláírásgyűjtés indult Gerlán a vetőmagüzem ellen

Bodóczi István (Pátria Békéscsaba) azt mondta, hogy a gerlaiak jelzéseiből egyértelműen kiderült, miszerint ők nem szeretnék ezt a beruházást. Kiszely András (Hajrá Békéscsaba) hozzátette, hogy segíteni kell a fejlődést, de a helyi érdekeket is figyelembe kell venni. Az ügyben aláírásgyűjtés is indult Gerlán, 700-an írták alá, hogy nem szeretnék, ha vetőmagüzem létesülne Gerla határában. Opauszki Zoltán tanácsnok (Fidesz-KDNP) is hangsúlyozta, figyelembe kell venni, hogy az adott településrészen élők milyen álláspontot képviselnek, egyébként kedvező, hogy van beruházási szándék Békéscsabán.