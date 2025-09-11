Nyilatkozott a polgármester a Gerla határába tervezett vetőmagüzemről

Ment az adok-kapok a teljesen megtelt Gerlai Általános Iskola tornatermében a minap. A lakossági fórumot azért szervezték, mert egy kft. vetőmagüzemet létesítene Gerla határában, lényegében a Dobozi út és a Csabai út sarkán lévő területen. Ehhez azonban módosítani kell a vonatkozó helyi építési szabályzatot, erre pedig a békéscsabai városi közgyűlésnek van lehetősége.

A Gerla határába tervezett vetőmagüzemmel kapcsolatban tárgyalt a városvezetés a gerlaiak képviselőivel. Fotó: Szarvas Péter Facebook-oldala

Egy gerlai szerint Gerla pont úgy van jól, ahogy van

A lakossági fórumon megjelent gerlaiak szinte egyhangúlag állást foglaltak a kérdésben, hogy szeretnének-e ilyen üzemet a városrészben vagy sem: kézfelnyújtással azt jelezték, hogy nem. Volt, aki úgy fogalmazott, hogy Gerla egy zsáktelepülés, ahol csend és nyugalom van, és Gerla pont úgy van jól, ahogy van, nem kell oda semmi.

Megszólalt Békéscsaba polgármestere is a vetőmagüzem ügyében

Az ügyben most megszólalt Szarvas Péter, Békéscsaba polgármestere is, aki a minap a városházán Kiszely András önkormányzati képviselő és Ádám Pál városi tanácsnok társaságában egyeztetett a gerlaiak képviselőivel.

A legfontosabb kérdés a Gerla határába – de valójában belterületre, kertvárosias lakóterület besorolással bíró ingatlanra – tervezett vetőmagüzem volt – ismertette Facebook-oldalán a városvezető.

Szeptember 25-én tárgyal a kérdésben a békéscsabai városi közgyűlés

Mint írta, közölte a gerlaiakkal, hogy a cég kérelmezte a helyi építési szabályzat módosítását, amelyet első körben a békéscsabai városi közgyűlés a szeptember 25-ei ülésén tárgyal.

Elmondta Szarvas Péter, mit tart fontosnak egy gazdasági beruházás esetében

Ismertette azt is, hogy a Hajrá Békéscsaba-frakció tagjai – akik a 17 tagot számláló békéscsabai városi közgyűlésben hét szavazattal rendelkeznek – nem támogatják majd a helyi építési szabályzat módosítását. Fontosnak ítéli ugyanis, hogy a gazdasági beruházásokat elsősorban az arra fenntartott övezetekben valósítsák meg.