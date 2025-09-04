Vetőmagüzemet terveznek Békéscsaba határában, ment az adok-kapok a lakossági fórumon – látványterv

A tervezett vetőmagüzem apropóján hívott össze lakossági fórumot szerdára a Gerlai Általános Iskola tornatermébe Kiszely András önkormányzati képviselő. A tömeget látva kijelentette: „a falu” jó része megjelent a rendezvényen, ami szerinte azért örömteli, mert a gerlaiak bele szeretnének szólni abba, hogy milyen irányba menjen a városrész. Kiemelte: olyan döntést fog képviselni a városi közgyűlésben, ami a gerlaiak többségi véleményét tükrözi, előtte azonban a kérdésben szakmai jellegű párbeszédet kért.

Teljesen megtelt a tervezett vetőmagüzemmel kapcsolatos lakossági fórumra a Gerlai Általános Iskola tornaterme. Fotó: Dinya Magdolna

A vetőmagüzem miatt módosítani kellene a helyi építési szabályzatot

A lakossági fórumon elhangzott, hogy bár minden szakhatóságtól beszerezte a létesítéshez szükséges engedélyt az Agromax Kft., meg kell változtatni a tervezett helyszín, az ingatlan övezeti besorolását. Ehhez pedig módosítani kell a helyi építési szabályzatot, amit a békéscsabai városi közgyűlés tehet meg. Lukácsi László városi főépítész ismertette, hogy a helyi építési szabályzat módosítása egy kötött folyamat, és a grémiumnak arról is döntenie kell, hogy egyáltalán elindul-e ez. Eddig ilyen nem történt, a mostani lakossági fórum tehát mindent megelőzött.

Kiszely András önkormányzati képviselő, Ádám Pál fejlesztési tanácsnok és Lukácsi László városi főépítész. Fotó: Dinya Magdolna

A beruházó megtervezett egy vetőmagüzemet, aminek a létesítésére a szakhatóságok kiadták az engedélyeket, ám, mondhatni, egyelőre ezt nincs hova felépítenie – foglalta össze Ádám Pál, a város fejlesztési tanácsnoka, aki szintén megerősítette, hogy az önkormányzat, a városi közgyűlés egyelőre nem döntött semmilyen, a tervezett vetőmagüzemmel kapcsolatos kérdésben.

A Dobozi út és a Csabai út sarkára tervezték a létesítményt

A vetőmagüzem a Dobozi út és a Csabai út sarkán lévő területen kapna helyet: Gerla felé haladva a jobb oldalon, egy jelenlegi szántó területén. A létesítmény köré L alakban, a Csabai út és a Zöldmező sor felé erdősávot alakítanának ki, több fát ültetnének, illetve több mint 1600 tő cserjét telepítenének, hogy minimalizálhassák az esetleges, zaj vagy por okozta problémákat.

Így nézne ki madártávlatból a Gerla határába, a Dobozi út és a Csabai út sarkára tervezett vetőmagüzem. Látványterv: Agromax Kft.

Elhangzott, hogy a tervezés során törekedtek arra, hogy a lehető legkörnyezetbarátabb legyen az üzem: a levegő védelme érdekében zárt rendszert alakítanának ki, a zajvédelemre pedig a tájolással és a lakóházaktól való lehető legnagyobb távolsággal ügyelnének.