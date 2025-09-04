1 órája
Vetőmagüzemet terveznek Békéscsaba határában, ment az adok-kapok a lakossági fórumon – látványterv
Ment az adok-kapok a teljesen megtelt Gerlai Általános Iskola tornatermében szerdán. Itt és ekkor szerveztek lakossági fórumot annak apropóján, hogy egy kft. vetőmagüzemet létesítene Gerla határában, a Dobozi út és a Csabai út sarkán lévő területen. A megjelent gerlaiak szinte egyhangúlag állást foglaltak a kérdésben, hogy szeretnének-e ilyen üzemet a városrészben vagy sem. A végső döntést azonban a békéscsabai városi közgyűlés hozza meg.
A tervezett vetőmagüzem apropóján hívott össze lakossági fórumot szerdára a Gerlai Általános Iskola tornatermébe Kiszely András önkormányzati képviselő. A tömeget látva kijelentette: „a falu” jó része megjelent a rendezvényen, ami szerinte azért örömteli, mert a gerlaiak bele szeretnének szólni abba, hogy milyen irányba menjen a városrész. Kiemelte: olyan döntést fog képviselni a városi közgyűlésben, ami a gerlaiak többségi véleményét tükrözi, előtte azonban a kérdésben szakmai jellegű párbeszédet kért.
A vetőmagüzem miatt módosítani kellene a helyi építési szabályzatot
A lakossági fórumon elhangzott, hogy bár minden szakhatóságtól beszerezte a létesítéshez szükséges engedélyt az Agromax Kft., meg kell változtatni a tervezett helyszín, az ingatlan övezeti besorolását. Ehhez pedig módosítani kell a helyi építési szabályzatot, amit a békéscsabai városi közgyűlés tehet meg. Lukácsi László városi főépítész ismertette, hogy a helyi építési szabályzat módosítása egy kötött folyamat, és a grémiumnak arról is döntenie kell, hogy egyáltalán elindul-e ez. Eddig ilyen nem történt, a mostani lakossági fórum tehát mindent megelőzött.
A beruházó megtervezett egy vetőmagüzemet, aminek a létesítésére a szakhatóságok kiadták az engedélyeket, ám, mondhatni, egyelőre ezt nincs hova felépítenie – foglalta össze Ádám Pál, a város fejlesztési tanácsnoka, aki szintén megerősítette, hogy az önkormányzat, a városi közgyűlés egyelőre nem döntött semmilyen, a tervezett vetőmagüzemmel kapcsolatos kérdésben.
A Dobozi út és a Csabai út sarkára tervezték a létesítményt
A vetőmagüzem a Dobozi út és a Csabai út sarkán lévő területen kapna helyet: Gerla felé haladva a jobb oldalon, egy jelenlegi szántó területén. A létesítmény köré L alakban, a Csabai út és a Zöldmező sor felé erdősávot alakítanának ki, több fát ültetnének, illetve több mint 1600 tő cserjét telepítenének, hogy minimalizálhassák az esetleges, zaj vagy por okozta problémákat.
Elhangzott, hogy a tervezés során törekedtek arra, hogy a lehető legkörnyezetbarátabb legyen az üzem: a levegő védelme érdekében zárt rendszert alakítanának ki, a zajvédelemre pedig a tájolással és a lakóházaktól való lehető legnagyobb távolsággal ügyelnének.
Lenne egy szárítóüzem és egy vetőmagüzem
Az üzem lényegében két részből állna.
- A szárítóüzemben napraforgóval, cirokkal, kukoricával dolgoznának, a jelenlegi klimatikus viszonyok miatt évente nagyjából 10 napot, és csak napközben, 6 és 22 óra között.
- A vetőmagüzem kicsi lenne, a termelési időszak júliustól novemberig tartana, és kizárólag nappal, valamint este 18 és 22 óra között dolgoznának, zárt csarnokban, a környezettől lehatárolva.
A zajhatás nem érheti el az 50 dB-t – ami azt jelenti, hogy a védendő, tehát a legközelebbi lakóháznál kell mérni ezt a szintet –, miközben egy családi beszélgetés nagyjából 58 dB-nek, egy irodai munkakörnyezet pedig 68 dB-nek felel meg.
Több kérdést is feltettek a lakossági fórum résztvevői
A lakossági fórum résztvevői több kérdést is feltettek. Többek között arra voltak kíváncsiak, hogy miért pont itt építkezne az Agromax Kft., hogy jönnek-e majd rágcsálók Gerlára az üzem miatt, hogy mennyire nő meg a forgalom a vetőmagüzem miatt a Csabai úton, hogy mennyit értnek majd az ingatlanok Gerlán, ha megvalósul a létesítmény.
Két ingatlan jöhetett csak szóba, mindkettő a Csabai út mellett
Az Agromax Kft. ügyvezetője, Mátyusné Kubatovics Éva elmondta, hogy Gerla környékén vannak művelt területeik, ám külterületi szántón bizonyos előírások miatt nem lehet megvalósítani az üzemet. Két belterületi telek jöhetett ezért szóba: Gerla felé haladva a Csabai út bal és jobb oldalán. Mivel előbbinél valóban közel lettek volna a házak, utóbbi mellett döntöttek. Hangsúlyozta: a vetőmagüzem tervezésénél, a tájolásánál figyelembe vették az uralkodó szélirányt, tehát főleg a Dobozi út felé menne az esetleges por, zaj pedig amúgy is van a Dobozi út forgalma miatt.
Hangsúlyozta: ahogy rendben tartott portán, úgy egy rendben tartott üzemben sincsenek rágcsálók, tehát rágcsálók okozta problémától nem kell tartani.
Munkahelyeket teremtene, szolgáltatásokat venne igénybe a kft.
Beszélt arról is, hogy jelenlegi klimatikus viszonyok miatt a vetőmagra fektette a hangsúlyt a kft., magyar vetőmagot állítanának elő, amely visszakerülne a magyar földbe. Ha megvalósulna a vetőmagüzem, akkor azzal munkahelyeket teremtenének Gerlán – nagyjából tíz munkatárssal számolnak –, és a beruházás, majd a működés során is helyi szolgáltatásokat vennének igénybe. Úgy véli, hogy egy területre a versenyszféra tud fejlődést hozni. A kft. a beruházás után több iparűzési adót is fizetne, szerinte lehetne kérni, hogy a plusz pénzt gerlai fejlesztésre költse el az önkormányzat.
Kézfelnyújtással alkottak véleményt a fórumon megjelent gerlaiak
Gerla egy zsáktelepülés, itt csend van, nyugalom, és Gerla pont így van jól, ahogy van, nem kell ide semmi
– mondta a lakossági fórumon egy hozzászóló. Más népszavazást kezdeményezett a kérdésben, megint más pedig azt javasolta, hogy kézfelnyújtással jelezze, aki nem ért egyet azzal, hogy a kft. vetőmagüzemet létesítsen Gerla határában: a jelenlévők közül szinte mindenki feltette a kezét. Ugyancsak más jelezte: lehet, hogy nem volt ott a lakossági fórumon az összes, nagyjából 1300 gerlai – mivel például gyerekek is vannak, akik nyilván nem mentek el –, de szinte az összes család képviseltette magát.