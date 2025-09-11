Új vetőmagüzem Békéscsabán: a helyiek véleménye a döntő

Ment az adok-kapok a Gerlai Általános Iskola tornatermében. A lakossági fórumot azért szervezték a minap, mert egy kft. vetőmagüzemet létesítene Gerla határában, a Dobozi út és a Csabai út sarkán lévő területen. Ehhez viszont módosítani kell a vonatkozó helyi építési szabályzatot, amire a békéscsabai városi közgyűlésnek van lehetősége.

A Gerla határába tervezett vetőmagüzemmel kapcsolatban korábban lakossági fórumot tartottak. Fotó: Dinya Magdolna

A gerlaiak véleményt mondtak a vetőmagüzemről

A lakossági fórumon egyhangúlag állást foglaltak a kérdésben a gerlaiak, hogy szeretnének-e ilyen üzemet a városrészben vagy sem: kézfelnyújtással azt jelezték, hogy nem.

Pátria Békéscsaba: ipari parkban a helye

Videóban közölte véleményét a napokban Bodóczi István, a Pátria Békéscsaba Egyesület frakcióvezetője, aki elmondta, támogatják, hogy ne a településen épüljön meg az üzem. Álláspontjuk szerint az ilyen beruházásoknak az ipari parkokban kell megvalósulniuk.

Megszólalt Békéscsaba polgármestere is az ügyben

Az ügyben korábban megszólalt Szarvas Péter, Békéscsaba polgármestere is, miután a hivatalban egyeztetett Kiszely András önkormányzati képviselő és Ádám Pál városi tanácsnok társaságában a gerlaiak képviselőivel. A Facebook-oldalán azt írta, hogy a helyi építési szabályzat módosításáról első körben a békéscsabai városi közgyűlés a szeptember 25-ei ülésén tárgyalhat; és a Hajrá Békéscsaba-frakció tagjai nem támogatják majd azt.

A Fidesz-KDNP-frakció is állást foglalt

A békéscsabai Fidesz-KDNP-frakció tagjai is véleményt mondtak: nem támogatják a Gerla belterületére, kertvárosias lakóterület besorolású ingatlanra tervezett mezőgazdasági beruházást, annak érdekében, hogy megőrizzék a gerlaiak életminőségét.

Egy pillanatig sem volt kérdéses, hogy ebben az ügyben mi tekinthető irányadónak. Számunkra az ott élők véleménye elsődleges, hiszen a választópolgárok azért bíztak meg bennünket a képviseletükkel, hogy az ő érdekeiket szolgáljuk

– mondta a Beol.hu kérdésére Opauszki Zoltán városi tanácsnok, frakcióvezető. Hangsúlyozta: a Fidesz-KDNP-frakció elkötelezett amellett, hogy meghallgassa és figyelembe vegye a békéscsabaiak véleményét a döntések meghozatalakor.