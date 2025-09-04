1 órája
Szinte hihetetlen, egy igazi pajtalelet Moszkvicson cserélnek kereket – jön a Veterán Járműves Családi Nap
Egészen különleges autós rendezvényt rendeznek Gyulán. A Veterán Járműves Családi Napot szombaton 9 órától tartják az M44 Truck Centerben.
A programok folyamatosan követik majd egymást a gyulai Veterán Járműves Családi Napon. 10.30-tól és 15.15-től is lesz gyerek ügyességi verseny. A gumidobó versenyen minden vállalkozó kedvű érdeklődő tesztelheti, hogy milyen messzire tudja az autógumit eldobni. A kerékcsereversenyt egy igazi pajtalelet Moszkvics 426 Kombin fogják végrehajtani.
Veterán Járműves Családi Nap virslievő és traktorhúzó versennyel
Emellett virslievő verseny, traktorhúzó verseny, retro kvízek, Gyuritech fellépése, retró diszkó és Coronita diszkó egyaránt színesítik a programot. Este 9 órától tűzijáték várja a látogatókat, és lesz egy meglepetés tűzoltós esemény is, de Rába élményautózásra is lehetőség nyílik, persze a főszerepben a veterán autók állnak majd. Az eseményen a fiatalok és az idősebbek részére is lesz diszkó. A belépés díjtalan.