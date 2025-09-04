szeptember 4., csütörtök

Tűzijáték

Szinte hihetetlen, egy igazi pajtalelet Moszkvicson cserélnek kereket – jön a Veterán Járműves Családi Nap

Egészen különleges autós rendezvényt rendeznek Gyulán. A Veterán Járműves Családi Napot szombaton 9 órától tartják az M44 Truck Centerben.

Papp Gábor

A programok folyamatosan követik majd egymást a gyulai Veterán Járműves Családi Napon. 10.30-tól és 15.15-től is lesz gyerek ügyességi verseny. A gumidobó versenyen minden vállalkozó kedvű érdeklődő tesztelheti, hogy milyen messzire tudja az autógumit eldobni. A kerékcsereversenyt egy igazi pajtalelet Moszkvics 426 Kombin fogják végrehajtani.

Veterán Járműves Családi Nap
Különleges veterán járműves találkozót tartanak. Fotó: Illusztráció: Shutterstock

Veterán Járműves Családi Nap virslievő és traktorhúzó versennyel

Emellett virslievő verseny, traktorhúzó verseny, retro kvízek, Gyuritech fellépése, retró diszkó és Coronita diszkó egyaránt színesítik a programot. Este 9 órától tűzijáték várja a látogatókat, és lesz egy meglepetés tűzoltós esemény is, de Rába élményautózásra is lehetőség nyílik, persze a főszerepben a veterán autók állnak majd. Az eseményen a fiatalok és az idősebbek részére is lesz diszkó. A belépés díjtalan.

 

