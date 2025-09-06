Fekete Volgától a tűzpiros Ferrariig: veterán autócsodákkal telt meg az M44 Truck Center - galériával, videóval

Az M44 Truck Center szombaton teljesen megtelt veterán járművekkel. A teljesség igénye nélkül kis Polskik, Škodák, Ladák, Volkswagenek, Trabantok, Alfa Romeo, Barkas, Rábák, Citroënek, Moszkvics, Mercedes, Nissan és Wartburgok láthatóak a helyszínen, de egyéb különlegességek is akadnak szép számmal.

Veterán járműcsodák tucatjai érkeztek a családi napra. Fotó: Bencsik Ádám

A Veterán Járműves Családi Napot egy 16 éves fiatalember szervezi

A gyulai veterán járműves találkozó további egyedisége, hogy a programot a 16 éves kunágotai Gőböly György, Gyuri hívta életre.

– Azért szervezem az eseményt, hogy erősítsük a veterán autósok csapatát és közösségét – mondta el a fiatalember. – Nagyon fontos, hogy a családok minden tagja, a gyerekektől a felnőttekig valamennyi generáció találjon kedvére való programot a családi napon – tette hozzá. – Éppen ezért külön esemény szolgálták a gyerekeket és a felnőtteket.

Gyuri elmondta, a találkozóra az egész országból, például Hódmezővásárhelyről, Csanytelekről, Hajdúszoboszlóról és Budapestről is érkeztek autósok. Gyuriék egyébként maguk is rajonganak a veterán járművekért, három Moszkvicsuk és két Wartburgjuk van, amelyek közül több ott volt a családi napon.

Gyönyörű fekete Volga is ott van a találkozón

Az egyik legkülönlegesebb autó egy fekete Volga a találkozón, amelyet Kisnyékről Fazekas Józsefék vitték el a programra.

– Egy 1968-as Volgáról van szó, amely olyan 15 éve került hozzánk, mi vagyunk a második tulajdonosai – árulta el Fazekas Józsefné. Mint elmondta, mindig volt Volgájuk.

– Amikor 1979-ben „kezdtük az életünket”, fóliáztunk, és a férjem egy világoskék Volgával hordta az árut Pestre. A Gyulán is látható autót a férjem és a fiam az utolsó csavarig felújították, minden egyes csavart szétszedek, egy nyarat eltöltöttek a felújításával – fogalmazott. Kérdésünkre kifejtette, a Volga 100-zal is simám elmegy, de általában 80-nal haladnak. Volt olyan, amikor oda-vissza 1200 kilométert tettek meg Kisgörbőig, illetve vissza Kisnyékig. A Zala vármegyei településen pedig az első helyet is kiérdemelték autójukkal.

Egyedi Ferrarit is láthatnak

Corvus-Kora Róbert egyedi építésű, különleges Ferrarival érkezett Lőkösházáról a programra.

– Olvastam, hogy egy 16 éves srác rendezi a programot, és úgy gondoltam, megérdemli, hogy itt legyünk. Én is nagy autóbolond vagyok, itt pedig a keleti autóktól a nyugati járművekig több műfaj van jelen, szép állapotú autókat lehet látni, például a hungarikumnak számító Rábákat, sajnáljuk, hogy a gyártásuk abbamaradt – tette hozzá.

Corvus-Kora Róbert a Ferrarival kapcsolatban elmondta, volt egy különleges álma. Az álomban meglátogatta Enzo Ferrari, a legendás versenyautó-tervező, aki arra kérte, hogy tervezzen egy 1969-es versenyautót, és a kérdésre Enzo Ferrari azt mondta, az autó legyen olyan csinos, mint Robi felesége, akivel egyébként jövőre 30 éve lesznek együtt.