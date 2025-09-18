szeptember 18., csütörtök

Helyzetkép

Forintra pontosan kiderült, mennyi pénz van a kasszában

Nagyjából az időarányosnak megfelelően alakultak a város bevételei és kiadásai is az első félévben – derült ki a képviselő-testület ülésén, amikor szóba került az önkormányzat pénzügyi helyzete.

Licska Balázs
Forintra pontosan kiderült, mennyi pénz van a kasszában

Vésztő pénzügyi helyzete is szóba került a képviselő-testület ülésén. Illusztráció: Shutterstock

A vésztői képviselő-testület elé került előterjesztésből kiderült, hogy az önkormányzat

  • összes bevétele az első félévben 2 milliárd 766 millió forint volt, ami a módosított előirányzathoz képest 60 százalékot takar, 
  • az összes kiadása pedig 1 milliárd 358 millió forintra rúgott, ami a módosított előirányzathoz viszonyítva 39 százaléknak felel meg.

Vésztőn 250 millió forintnyi adóbevétellel számolnak erre az évre, június 30-ig 121 millió forint folyt be a kasszába.

 

