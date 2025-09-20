szeptember 20., szombat

Folyton eltűnnek a jelzőtáblák, megelégelték, szerszámot ragadnak

Címkék#Karakas Anikó#balesetveszélyes#fa#probléma

Fák, bokrok miatt beláthatatlan és emiatt balesetveszélyes szakaszok miatt panaszkodtak a képviselő-testület közelmúltban tartott ülésén. Kiderült, lesz-e megoldás a problémára.

Licska Balázs

Nem igazán lehet belátni bizonyos szakaszokat a túlságosan megnőtt fák, bokrok miatt, gyérítésre lenne szükség – erről beszélt Lázár Attila önkormányzati képviselő a minap Vésztőn, a képviselő-testület ülésén, balesetveszélyt emlegetve. Hozzátette: több ilyen helyszín is van a városban.

vésztőn fák, bokrok miatt nem lehet kilátni
Fák, bokrok miatt beláthatatlan szakaszokra panaszkodtak Vésztőn.  Fotó: MW

Jelezzék a problémákat, és akkor találnak megoldást

Karakas Anikó polgármester azt kérte, hogy jelezzék a vésztőiek ezeket a problémákat,

  • a hivatalnak,
  • a városüzemeltetési irodának,
  • a közterület-felügyelőnek,

és akkor találnak megoldásokat, nem kell az ilyen ügyekkel megvárni a képviselő-testület ülésén.

Sok helyen a jelzőtáblák is hiányoznak Vésztőn

A jelzőtáblák is több helyen hiányoznak – folytatta Lázár Attila önkormányzati képviselő. Erre Karakas Anikó polgármester azt mondta, hogy tisztában vannak ezzel a helyzettel, de a jelenlegi költségvetésben nem tudnak jelzőtáblák beszerzésére, kihelyezésére forrást elkülöníteni. Kiemelte: ha nincs jelzőtábla, akkor is vannak közlekedési szabályok, amelyeket be kell tartani.

A probléma nem egyedi

A probléma egyébként nem csak Vésztőn jelentkezett. Békéscsabán is vannak olyan helyszínek, ahol fák belógó ágai, gallyai miatt nem lehet látni bizonyos jelzőtáblákat, illetve akadnak olyan kereszteződések, amelyeket a túlnőtt bokrok, sövények miatt nem lehet belátni. Hozzátette: több, balesetveszélyes helyzetet teremtő növényt a lakók ültettek el a házuk elé, ám a növényzet karbantartására nem fordítanak kellő figyelmet.

 

 

