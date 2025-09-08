Így látták a békésiek a vérholdat - képeken és videón a ritka jelenség

Békés megyében az időjárás szerencsére kegyes volt: a tiszta égbolt lehetővé tette, hogy sokan megcsodálják a látványt – sőt, nemcsak megcsodálták, hanem fényképezőgépeiket és telefonjaikat is bevetették. A szerkesztőségünkbe számos olvasói fotó érkezett, amelyek megörökítették a vérhold misztikus ragyogását a megye különböző pontjairól.

Vérhold Békéscsaba felett – fotós kollégánk látványos felvételén tisztán kivehető a Hold vöröses árnyalata. Fotó: Bencsik Ádám

A képek között találunk felvételeket Orosházáról, Békéscsabáról, Sarkadról és Mezőkovácsházáról is – mindegyik más hangulatot tükröz: van, ahol a Hold fátyolos felhők mögül sejlik fel, máshol pedig tisztán, ragyogóan tűnik elő a sötét égbolton.

Fotós kollégáink és fényképezőgépet ragadtak és megörökíttették ezt a ritka jelenséget az égen.