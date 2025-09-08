szeptember 8., hétfő

Csillagászat

1 órája

Így látták a békésiek a vérholdat - képeken és videón a ritka jelenség

Vasárnap este különleges égi jelenség kápráztatta el az égboltot figyelőket: teljes holdfogyatkozás alakult ki, amelynek során a Hold sejtelmes vöröses árnyalatot öltött – innen a jelenség közismert neve, a „vérhold”.

Beol.hu

Békés megyében az időjárás szerencsére kegyes volt: a tiszta égbolt lehetővé tette, hogy sokan megcsodálják a látványt – sőt, nemcsak megcsodálták, hanem fényképezőgépeiket és telefonjaikat is bevetették. A szerkesztőségünkbe számos olvasói fotó érkezett, amelyek megörökítették a vérhold misztikus ragyogását a megye különböző pontjairól.

Olvasói fotókon a tegnap esti vérhold Békés megyéből
Vérhold Békéscsaba felett – fotós kollégánk látványos felvételén tisztán kivehető a Hold vöröses árnyalata. Fotó: Bencsik Ádám

A képek között találunk felvételeket Orosházáról, Békéscsabáról, Sarkadról és Mezőkovácsházáról is – mindegyik más hangulatot tükröz: van, ahol a Hold fátyolos felhők mögül sejlik fel, máshol pedig tisztán, ragyogóan tűnik elő a sötét égbolton.

Fotós kollégáink és fényképezőgépet ragadtak és megörökíttették ezt a ritka jelenséget az égen.

Fotós kollégáink képei a tegnap esti vérholdról

Fotók: Lehoczky Péter, Bencsik Ádám

Mi az a vérhold?

A „vérhold” nem hivatalos csillagászati kifejezés, de annál kifejezőbb. Teljes holdfogyatkozás idején a Föld pontosan a Nap és a Hold közé kerül, így árnyéka beborítja a Holdat. Ahelyett, hogy teljesen elsötétülne, a Hold egy különleges színjátékba kezd: a Föld légkörén átszűrődő napfény vöröses árnyalatba borítja felszínét – hasonlóan ahhoz, ahogy a naplementék is színezik az eget.

Köszönjük a képeket!

Ezúton is köszönjük minden kedves olvasónknak, akik megosztották velünk saját fotóikat erről az egyedülálló jelenségről! Válogatásunkat a legszebb beküldött képekből az alábbi galériában tekinthetik meg.

Olvasói fotók a tegnap esti vérholdról

Fotók: Olvasói képek

A következő teljes holdfogyatkozásra ugyan még várni kell, de az égbolt szerelmeseinek addig is bőven tartogat látnivalót az őszi hónapokban is.

 

