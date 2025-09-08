2 órája
Így látták a békésiek a vérholdat - képeken és videón a ritka jelenség
Vasárnap este különleges égi jelenség kápráztatta el az égboltot figyelőket: teljes holdfogyatkozás alakult ki, amelynek során a Hold sejtelmes vöröses árnyalatot öltött – innen a jelenség közismert neve, a „vérhold”.
Békés megyében az időjárás szerencsére kegyes volt: a tiszta égbolt lehetővé tette, hogy sokan megcsodálják a látványt – sőt, nemcsak megcsodálták, hanem fényképezőgépeiket és telefonjaikat is bevetették. A szerkesztőségünkbe számos olvasói fotó érkezett, amelyek megörökítették a vérhold misztikus ragyogását a megye különböző pontjairól.
A képek között találunk felvételeket Orosházáról, Békéscsabáról, Sarkadról és Mezőkovácsházáról is – mindegyik más hangulatot tükröz: van, ahol a Hold fátyolos felhők mögül sejlik fel, máshol pedig tisztán, ragyogóan tűnik elő a sötét égbolton.
Fotós kollégáink és fényképezőgépet ragadtak és megörökíttették ezt a ritka jelenséget az égen.
Fotós kollégáink képei a tegnap esti vérholdrólFotók: Lehoczky Péter, Bencsik Ádám
Mi az a vérhold?
A „vérhold” nem hivatalos csillagászati kifejezés, de annál kifejezőbb. Teljes holdfogyatkozás idején a Föld pontosan a Nap és a Hold közé kerül, így árnyéka beborítja a Holdat. Ahelyett, hogy teljesen elsötétülne, a Hold egy különleges színjátékba kezd: a Föld légkörén átszűrődő napfény vöröses árnyalatba borítja felszínét – hasonlóan ahhoz, ahogy a naplementék is színezik az eget.
Köszönjük a képeket!
Ezúton is köszönjük minden kedves olvasónknak, akik megosztották velünk saját fotóikat erről az egyedülálló jelenségről! Válogatásunkat a legszebb beküldött képekből az alábbi galériában tekinthetik meg.
Olvasói fotók a tegnap esti vérholdrólFotók: Olvasói képek
A következő teljes holdfogyatkozásra ugyan még várni kell, de az égbolt szerelmeseinek addig is bőven tartogat látnivalót az őszi hónapokban is.
