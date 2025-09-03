Véradók kérték, a szolgálat teljesítette

Lehetőség van az OVSZ honlapján a véradásra előzetesen regisztrálni, és ezzel az esetleges várakozási idejét a véradáskor csökkenteni. Kitértek arra, a véradókat hétfőn 9-18, kedden és szerdán 9-14, csütörtökön 14-18, pénteken 8-12 óra között várják a Békéscsabai Területi Vérellátóba.

A személyi okmányait (arcképes igazolvány, lakcímkártya, TAJ-szám) mindenki vigye magával a véradásra! Fotó: Illusztráció: Shutterstock

mindenki vigye magával! A véradásra való alkalmasság feltételei az OVSZ honlapján megtalálhatók.