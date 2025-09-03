szeptember 3., szerda

Hilda névnap

28°
+35
+18
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Érdemes regisztrálni

43 perce

Véradók kérték, a szolgálat teljesítette

Címkék#Országos Vérellátó Szolgálat#lakcímkártya#taj#OVSZ

A véradók igényére az Országos Vérellátó Szolgálat (OVSZ) Békéscsabai Területi Vérellátója (5600 Békéscsaba, Gyulai út 20.) a csütörtöki intézeti nyitva tartását 14-18 órára változtatta.

Nyemcsok László

Lehetőség van az OVSZ honlapján a véradásra előzetesen regisztrálni, és ezzel az esetleges várakozási idejét a véradáskor csökkenteni. Kitértek arra, a véradókat hétfőn 9-18, kedden és szerdán 9-14, csütörtökön 14-18, pénteken 8-12 óra között várják a Békéscsabai Területi Vérellátóba.

Close,Up,Shot,Of,Hand,Of,Male,Blood,Donor,With
A személyi okmányait (arcképes igazolvány, lakcímkártya, TAJ-szám) mindenki vigye magával a véradásra! Fotó: Illusztráció: Shutterstock

A személyi okmányait:

  • arcképes igazolvány, 
  • lakcímkártya, 
  • TAJ-szám

mindenki vigye magával! A véradásra való alkalmasság feltételei az OVSZ honlapján megtalálhatók.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a beol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu