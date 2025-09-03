Érdemes regisztrálni
43 perce
Véradók kérték, a szolgálat teljesítette
A véradók igényére az Országos Vérellátó Szolgálat (OVSZ) Békéscsabai Területi Vérellátója (5600 Békéscsaba, Gyulai út 20.) a csütörtöki intézeti nyitva tartását 14-18 órára változtatta.
Lehetőség van az OVSZ honlapján a véradásra előzetesen regisztrálni, és ezzel az esetleges várakozási idejét a véradáskor csökkenteni. Kitértek arra, a véradókat hétfőn 9-18, kedden és szerdán 9-14, csütörtökön 14-18, pénteken 8-12 óra között várják a Békéscsabai Területi Vérellátóba.
A személyi okmányait:
- arcképes igazolvány,
- lakcímkártya,
- TAJ-szám
mindenki vigye magával! A véradásra való alkalmasság feltételei az OVSZ honlapján megtalálhatók.
