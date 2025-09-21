szeptember 21., vasárnap

Egészségügy

Véradások Békésben szeptember 27-ig

Kérjük, mielőtt elindul vért adni, ellenőrizze a kiválasztott véradás helyszínét és időpontját a következő webcímek egyikén: www.ovsz.hu; www.voroskereszt.hu

Beol.hu
Ne feledje: minden csepp vér életet menthet! Forrás: Shutterstock

Békéscsaba, Békéscsabai Területi Vérellátó Intézeti (Gyulai út 20.) szeptember 22. 09:00 - 18:00
Gyula, Gyulai Transzfúziós Osztály intézeti (Semmelweis u. 1.) szeptember 22. 09:00 - 16:00
Mezőkovácsháza, Rendőrség Mezőkovácsháza (Árpád utca 198.) szeptember 22. 09:00 - 12:00
Gyomaendrőd, Gyomandrőd Bethlen Gábor SZKI (Hősök útja 40.) szeptember 22. 10:00 - 12:00
Hunya, Hunya Önkormányzat (Rákóczi utca 28.) szeptember 22. 13:30 - 14:30
Orosháza, Orosházi Transzfúziós Osztály intézeti (Könd utca 59.) szeptember 23. 08:00 - 12:00
Békéscsaba, Békéscsabai Területi Vérellátó Intézeti (Gyulai út 20.) szeptember 23. 09:00 - 14:00
Kétegyháza, Kétegyháza Művelődési Ház (Fő tér 4.) szeptember 23. 09:00 - 12:00
Kunágota, Kunágota Művelődési Ház (Rákóczi u. 13.) szeptember 23. 09:00 - 11:00
Dombiratos, Dombiratos Művelődési Ház (Dózsa György utca 31.) szeptember 23. 12:00 - 13:00
Békéscsaba, Trefort Ágoston Szakközépiskola (Puskin tér 1.) szeptember 24. 08:00 - 11:00
Békéscsaba, Békéscsabai Területi Vérellátó Intézeti (Gyulai út 20.) szeptember 24. 09:00 - 14:00
Kardoskút, Kardoskút, Művelődési Ház (Március 15. tér 1.) szeptember 24. 09:00 - 11:00
Sarkad, Sarkadi Rendőrkapitányság (Árpád Fejedelem tér 4.) szeptember 24. 09:00 - 12:00
Orosháza, Orosházi Transzfúziós Osztály intézeti (Könd utca 59.) szeptember 25. 08:00 - 12:00
Szeghalom, Szeghalmi Rendőrkapitányság (Kossuth tér 1.) szeptember 25. 12:00 - 14:00
Békéscsaba, Békéscsabai Területi Vérellátó Intézeti (Gyulai út 20.) szeptember 25. 14:00 - 18:00
Békéscsaba, Békéscsabai Területi Vérellátó Intézeti (Gyulai út 20.) szeptember 26. 08:00 - 12:00
Csorvás, Csorvás, Művelődési Központ (Petőfi ut. 12.) szeptember 26. 08:00 - 11:30
Újkígyós, Újkígyós Művelődési Ház (Arany János utca 42.) szeptember 26. 08:00 - 11:00
Gyula, Gyulai Transzfúziós Osztály intézeti (Semmelweis u. 1.) szeptember 26. 09:00 - 12:00
Kaszaper, Kaszaper, Művelődési Ház (Árpád utca 31.) szeptember 27. 08:00 - 11:00
Mezőberény, Önkéntes Tűzoltóság Mezőberény (Liget tér 2/A) szeptember 27. 11:00 - 15:00

 

 

