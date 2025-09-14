szeptember 14., vasárnap

Véradások Békésben szeptember 20-ig

Kérjük, mielőtt elindul vért adni, ellenőrizze a kiválasztott véradás helyszínét és időpontját a következő webcímek egyikén: www.ovsz.hu; www.voroskereszt.hu

Beol.hu
Véradások Békésben szeptember 13-ig
Ne feledje: minden csepp vér életet menthet! Forrás: Shutterstock
  • Békéscsaba, Békéscsabai Területi Vérellátó Intézeti (Gyulai út 20.) szeptember 15. 09:00 - 18:00
  • Gyula, Gyulai Transzfúziós Osztály intézeti (Semmelweis u. 1.) szeptember 15. 09:00 - 16:00
  • Orosháza, Orosházi Transzfúziós Osztály intézeti (Könd utca 59.) szeptember 16. 08:00 - 12:00
  • Békéscsaba, Békéscsabai Területi Vérellátó Intézeti (Gyulai út 20.) szeptember 16. 09:00 - 14:00
  • Nagykamarás, Nagykamarás Művelődési Ház (Petőfi utca 20) szeptember 16. 09:00 - 11:00
  • Gyula, Rendőrség Gyula (Béke sgt 51.) szeptember 16. 09:00 - 12:00
  • Almáskamarás, Almáskamarás Károlyi Bernát Állt Iskola (Szent István utca 13.) szeptember 16. 12:00 - 13:00
  • Mezőkovácsháza, Mezőkovácsháza, Hunyadi János Általános Iskola és Tagintézmény (Árpád utca 184.) szeptember 17. 08:00 - 11:00
  • Békéscsaba, Békéscsabai Területi Vérellátó Intézeti (Gyulai út 20.) szeptember 17. 09:00 - 14:00
  • Zsadány, Zsadány Művelődési Ház (Béke u. 88.) szeptember 17. 09:00 - 11:00
  • Medgyesegyháza, Medgyesegyháza Polgármesteri Hivatal (Kossuth Tér) szeptember 17. 09:00 - 11:00
  • Medgyesbodzás, Medgyesbodzás Művelődési Ház (Széchényi u. 36.) szeptember 17. 12:00 - 14:00
  • Sarkadkeresztúr, Sportcsarnok Sarkadkeresztúr (Széchenyi u. 1.) szeptember 17. 12:00 - 14:00
  • Orosháza, Orosházi Transzfúziós Osztály intézeti (Könd utca 59.) szeptember 18. 08:00 - 12:00
  • Sarkad, Epreskert utcai óvoda Sarkad (Epreskert utca 2.) szeptember 18. 09:00 - 12:00
  • Szarvas, Szarvas Cervinus Teátrum (Kossuth Tér 3.) szeptember 18. 13:00 - 17:00
  • Békéscsaba, Békéscsabai Területi Vérellátó Intézeti (Gyulai út 20.) szeptember 18. 14:00 - 18:00
  • Békéscsaba, Békéscsabai Területi Vérellátó Intézeti (Gyulai út 20.) szeptember 19. 08:00 - 12:00
  • Csanádapáca, Csanádapáca, Civilek Háza (Szent Gellért utca 75.) szeptember 19. 08:00 - 11:00
  • Gyula, Gyulai Transzfúziós Osztály intézeti (Semmelweis u. 1.) szeptember 19. 09:00 - 12:00
  • Dévaványa, Dévaványa Szoc. Otthon (Széchenyi u. 25.) szeptember 19. 09:00 - 11:00
  • Békéscsaba, Békéscsaba Fiume Hotel (Szent István Tér 2.) szeptember 20. 11:00 - 15:00

 

 

