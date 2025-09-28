Egészségügy
1 órája
Véradások Békésben október 4-ig
Kérjük, mielőtt elindul vért adni, ellenőrizze a kiválasztott véradás helyszínét és időpontját a következő webcímek egyikén: www.ovsz.hu; www.voroskereszt.hu
Minden csepp vér életet menthet
Fotó: Shutterstock AI
- Tótkomlós, Tótkomlós, Polgármesteri Hivatal (Fő utca 1.) szeptember 29. 08:00 - 11:00
- Békéscsaba, Békéscsabai Területi Vérellátó Intézeti (Gyulai út 20.) szeptember 29. 09:00 - 18:00
- Gyula, Gyulai Transzfúziós Osztály intézeti (Semmelweis u. 1.) szeptember 29. 09:00 - 16:00
- Orosháza, Orosházi Transzfúziós Osztály intézeti (Könd utca 59.) szeptember 30. 08:00 - 12:00
- Békéscsaba, Szentgyörgyi A. Szakközépiskola (Gyulai u. 55.) szeptember 30. 08:00 - 10:00
- Békéscsaba, Békéscsabai Területi Vérellátó Intézeti (Gyulai út 20.) szeptember 30. 09:00 - 14:00
- Orosháza, Orosháza Művelődési Ház Könyvtár (Kossuth utca 3. I. em.) október 1. 08:00 - 10:00
- Battonya, Battonya Egészségház (Fő u. 76.) október 1. 09:00 - 11:00
- Békéscsaba, Békéscsabai Területi Vérellátó Intézeti (Gyulai út 20.) október 1. 09:00 - 14:00
- Békéscsaba, Kemény Gábor Szakközépiskola (Gábor köz 1.) október 2. 09:00 - 11:00
- Gyula, Göndöcs Benedek Szakiskola Gyula (Sándor hegy TAanya 2.) október 2. 09:00 - 12:00
- Orosháza, Orosházi Transzfúziós Osztály intézeti (Könd utca 59.) október 2. 12:00 - 18:00
- Békéscsaba, Plazma Center Békéscsaba (Jókai u. 1-19.) október 2. 13:00 - 15:30
- Békéscsaba, Békéscsabai Területi Vérellátó Intézeti (Gyulai út 20.) október 2. 14:00 - 18:00
- Békéscsaba, Békéscsabai Területi Vérellátó Intézeti (Gyulai út 20.) október 3. 08:00 - 12:00
- Körösladány, Körösladány Művelődési Ház (Petőfi tér 2.) október 3. 09:00 - 11:30
- Gyula, Gyulai Transzfúziós Osztály intézeti (Semmelweis u. 1.) október 3. 09:00 - 12:00
- Gyula, Hídi Séta, Vigadó Gyula (Béke sgt. 35.) október 3. 14:00 - 17:00
- Tarhos, Tarhos Óvoda (Kossuth utca 52.) október 4. 09:00 - 12:00
A legfrissebb Békés vármegyei hírekért kövess minket a Beol.hu Google News oldalán is!
Ezt ne hagyja ki!Karambol
3 órája
Felborult a lószállító: megrázó részletek a késő esti szörnyű balesetről
Ezt ne hagyja ki!Összegyűltek
4 órája
Örömtánc, remek ételek és elismerések: felejthetetlen volt az idei falunap - galériával
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a beol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre