Egészségügy

2 órája

Véradások Békésben október 4-ig

Kérjük, mielőtt elindul vért adni, ellenőrizze a kiválasztott véradás helyszínét és időpontját a következő webcímek egyikén: www.ovsz.hu; www.voroskereszt.hu

Minden csepp vér életet menthet

  • Tótkomlós, Tótkomlós, Polgármesteri Hivatal (Fő utca 1.) szeptember 29. 08:00 - 11:00
  • Békéscsaba, Békéscsabai Területi Vérellátó Intézeti (Gyulai út 20.) szeptember 29. 09:00 - 18:00
  • Gyula, Gyulai Transzfúziós Osztály intézeti (Semmelweis u. 1.) szeptember 29. 09:00 - 16:00
  • Orosháza, Orosházi Transzfúziós Osztály intézeti (Könd utca 59.) szeptember 30. 08:00 - 12:00
  • Békéscsaba, Szentgyörgyi A. Szakközépiskola (Gyulai u. 55.) szeptember 30. 08:00 - 10:00
  • Békéscsaba, Békéscsabai Területi Vérellátó Intézeti (Gyulai út 20.) szeptember 30. 09:00 - 14:00
  • Orosháza, Orosháza Művelődési Ház Könyvtár (Kossuth utca 3. I. em.) október 1. 08:00 - 10:00
  • Battonya, Battonya Egészségház (Fő u. 76.) október 1. 09:00 - 11:00
  • Békéscsaba, Békéscsabai Területi Vérellátó Intézeti (Gyulai út 20.) október 1. 09:00 - 14:00
  • Békéscsaba, Kemény Gábor Szakközépiskola (Gábor köz 1.) október 2. 09:00 - 11:00
  • Gyula, Göndöcs Benedek Szakiskola Gyula (Sándor hegy TAanya 2.) október 2. 09:00 - 12:00
  • Orosháza, Orosházi Transzfúziós Osztály intézeti (Könd utca 59.) október 2. 12:00 - 18:00
  • Békéscsaba, Plazma Center Békéscsaba (Jókai u. 1-19.) október 2. 13:00 - 15:30
  • Békéscsaba, Békéscsabai Területi Vérellátó Intézeti (Gyulai út 20.) október 2. 14:00 - 18:00
  • Békéscsaba, Békéscsabai Területi Vérellátó Intézeti (Gyulai út 20.) október 3. 08:00 - 12:00
  • Körösladány, Körösladány Művelődési Ház (Petőfi tér 2.) október 3. 09:00 - 11:30
  • Gyula, Gyulai Transzfúziós Osztály intézeti (Semmelweis u. 1.) október 3. 09:00 - 12:00
  • Gyula, Hídi Séta, Vigadó Gyula (Béke sgt. 35.) október 3. 14:00 - 17:00
  • Tarhos, Tarhos Óvoda (Kossuth utca 52.) október 4. 09:00 - 12:00

