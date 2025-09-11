Nyújtsa a karját!
1 órája
Akár már ma is meglepetés ajándékot kaphat!
A Békéscsabai Területi Vérellátóban (5600 Békéscsaba, Gyulai út 20.) csütörtökönként az intézeti, délutáni (14-18 óra közötti) véradáson meglepetés ajándékokkal várják a véradókat – tájékoztatott a vérellátó.
A személyi okmányait: arcképes igazolvány, lakcímkártya, TAJ-szám, mindenki vigye magával! A véradásra való alkalmasság feltételei az OVSZ honlapján megtalálhatók.
