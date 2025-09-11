szeptember 11., csütörtök

Nyújtsa a karját!

1 órája

Akár már ma is meglepetés ajándékot kaphat!

Címkék#segítség#meglepetés#lakcímkártya#OVSZ#Békéscsabai Területi Vérellátóban#ajándék#okmány#véradás#életmentés

A Békéscsabai Területi Vérellátóban (5600 Békéscsaba, Gyulai út 20.) csütörtökönként az intézeti, délutáni (14-18 óra közötti) véradáson meglepetés ajándékokkal várják a véradókat – tájékoztatott a vérellátó.

Nyemcsok László

A személyi okmányait: arcképes igazolvány, lakcímkártya, TAJ-szám, mindenki vigye magával! A véradásra való alkalmasság feltételei az OVSZ honlapján megtalálhatók.

Female,Doctor,Taking,Young,Donor's,Blood,In,Clinic,,Closeup
A véradással életeket menthet, az önkéntesek most meglepetés ajándékot is kapnak. Fotó: Illusztráció

 

 

