Egészségügy

Véradások Békésben szeptember 13-ig

Kérjük, mielőtt elindul vért adni, ellenőrizze a kiválasztott véradás helyszínét és időpontját a következő webcímek egyikén: www.ovsz.hu; www.voroskereszt.hu

Beol.hu
Ne feledje: minden csepp vér életet menthet!

Forrás: Shutterstock

  • Orosháza, Orosházi Transzfúziós Osztály intézeti (Könd utca 59.) szeptember 8. 08:00 - 12:00
  • Békéscsaba, Békéscsabai Területi Vérellátó Intézeti (Gyulai út 20.) szeptember 8. 09:00 - 18:00
  • Dombegyház, Dombegyház Polgármesteri Hivatal (Tavasz utca 5.) szeptember 8. 09:00 - 11:00
  • Gyula, Gyulai Transzfúziós Osztály intézeti (Semmelweis u. 1.) szeptember 8. 09:00 - 16:00
  • Kevermes, Kevermes Polgármesteri Hivatal (Jókai utca 1.) szeptember 8. 12:00 - 13:00
  • Orosháza, Orosházi Transzfúziós Osztály intézeti (Könd utca 59.) szeptember 9. 08:00 - 12:00
  • Békéscsaba, Békéscsabai Területi Vérellátó Intézeti (Gyulai út 20.) szeptember 9. 09:00 - 14:00
  • Gyula, Mogyoróssy János Városi Könyvtár Gyula (Városház utca 13.) szeptember 9. 09:00 - 12:00
  • Okány, Okány Művelődési Ház (Rákóczi utca 55.) szeptember 9. 09:00 - 11:00
  • Mezőhegyes, Mezőhegyesi Technikum, Szakképző Iskola ésSportcsarnok (Kozma Ferenc utca 23.) szeptember 10. 08:00 - 11:00
  • Békéscsaba, Békéscsabai Területi Vérellátó Intézeti (Gyulai út 20.) szeptember 10. 09:00 - 14:00
  • Gyomaendrőd, Endrőd Szent Antal Népház (Blaha Lujza utca 21.) szeptember 10. 09:00 - 11:00
  • Gyomaendrőd, Gyomaendrőd Kállai Ferenc Kulturális KP. (Kossuth utca 9.) szeptember 10. 12:30 - 14:30
  • Békéscsaba, Békéscsaba, NAV (Kinizsi u. 1.) szeptember 11. 09:00 - 11:30
  • Orosháza, Orosházi Transzfúziós Osztály intézeti (Könd utca 59.) szeptember 11. 12:00 - 18:00
  • Békéscsaba, Békéscsabai Területi Vérellátó Intézeti (Gyulai út 20.) szeptember 11. 14:00 - 18:00
  • Békéscsaba, Békéscsabai Területi Vérellátó Intézeti (Gyulai út 20.) szeptember 12. 08:00 - 12:00
  • Köröstarcsa, Köröstarcsa Művelődési Ház (Kossuth u. 18-20) szeptember 12. 08:00 - 10:00
  • Gerendás, Gerendás, Apponyi Albert Művelődési Ház (Kossuth utca 20.) szeptember 12. 09:00 - 11:00
  • Gyula, Gyulai Transzfúziós Osztály intézeti (Semmelweis u. 1.) szeptember 12. 09:00 - 12:00
  • Bucsa, Bucsa, Kóti Árpád Faluház és Könyvtár (Kossuth utca 37.) szeptember 12. 12:00 - 14:00
  • Szeghalom, Szeghalmi Városi Könyvtár (Nagy Miklós utca 2.) szeptember 13. 09:00 - 12:00

 

 

