1 órája
Ekkor vesznek végső búcsút a legendától
A 72. születésnapján még elfújta a születésnapi gyertyát, de ma már a KOTE égi csapatában mondja, ami hitvallása volt: minél több kondorosi gyereket vigyetek ki a pályára, és akkor újra erős lesz a KOTE.
„Gondoljátok el, bármelyik Békés megyei futballpályán megjelentem, mindig rám köszöntek: „Szia, Kuna, hogy vagy? Mindig azt válaszoltam, hogy ha a KOTE nyer, akkor jól.” Ezt mondta egyszer kérdésünkre a legenda.
Szinte senki nem hiszi el, de Kunstár János, Kuna elment. Nem csupán kiváló labdarúgó, szakosztályvezető és edző volt, hanem olyan személyiség, aki munkájával, lelkesedésével és emberségével maradandót alkotott. A család, a futball volt Kuna élete. A kondorosi temető ravatalozójában szeptember 29-én, 14 órakor vesznek végső búcsút Kunától, akit az egész Békés vármegyei sporttársadalom gyászol.
