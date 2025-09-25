Ekkor vesznek végső búcsút a legendától

„Gondoljátok el, bármelyik Békés megyei futballpályán megjelentem, mindig rám köszöntek: „Szia, Kuna, hogy vagy? Mindig azt válaszoltam, hogy ha a KOTE nyer, akkor jól.” Ezt mondta egyszer kérdésünkre a legenda.

Kunstár Jánostól szeptember 29-én vesznek végső búcsút.

Szinte senki nem hiszi el, de Kunstár János, Kuna elment. Nem csupán kiváló labdarúgó, szakosztályvezető és edző volt, hanem olyan személyiség, aki munkájával, lelkesedésével és emberségével maradandót alkotott. A család, a futball volt Kuna élete. A kondorosi temető ravatalozójában szeptember 29-én, 14 órakor vesznek végső búcsút Kunától, akit az egész Békés vármegyei sporttársadalom gyászol.