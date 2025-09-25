szeptember 25., csütörtök

EufrozinaKende névnap

17°
+24
+14
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Szívükben tovább él

3 órája

Ekkor vesznek végső búcsút a legendától

Címkék#legenda#Kunstár János#búcsú#gyász

A 72. születésnapján még elfújta a születésnapi gyertyát, de ma már a KOTE égi csapatában mondja, ami hitvallása volt: minél több kondorosi gyereket vigyetek ki a pályára, és akkor újra erős lesz a KOTE.

Nyemcsok László

„Gondoljátok el, bármelyik Békés megyei futballpályán megjelentem, mindig rám köszöntek: „Szia, Kuna, hogy vagy? Mindig azt válaszoltam, hogy ha a KOTE nyer, akkor jól.” Ezt mondta egyszer kérdésünkre a legenda.

Kunstár Jánostól szeptember 29-én vesznek végső búcsút.

Szinte senki nem hiszi el, de Kunstár János, Kuna elment. Nem csupán kiváló labdarúgó, szakosztályvezető és edző volt, hanem olyan személyiség, aki munkájával, lelkesedésével és emberségével maradandót alkotott. A család, a futball volt Kuna élete. A kondorosi temető ravatalozójában szeptember 29-én, 14 órakor vesznek végső búcsút Kunától, akit az egész Békés vármegyei sporttársadalom gyászol.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a beol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu