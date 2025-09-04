szeptember 4., csütörtök

Rozália névnap

20°
+30
+18
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Riasztás

1 órája

Riasztás jött: több utca lakóinak be kellett zárkózniuk

Címkék#katasztrófavédelem#Gyulahús#esemény#hírek#polgármester

Riasztás érkezett, hogy több utcában az embereknek be kell zárkózniuk. Külső védelmi gyakorlatot tartottak a Gyulahús Kft. Béke sugárúti székhelyén.

Papp Gábor

A külső védelmi gyakorlat kapcsán dr. Görgényi Ernő, Gyula polgármestere a Facebook-oldalán kifejtette, jó hír, hogy a kedden bejelentett nyertes pályázatból olyan beruházások is megvalósulnak a Gyulahúsnál, amelyek növelik az üzembiztonságot, és minimalizálják egy veszélyes anyagokkal kapcsolatos üzemi baleset esélyét.

Védelmi gyakorlat: el kellett zárkózniuk az embereknek
A védelmi gyakorlatot évente megtartják. Fotó: Facebook

A védelmi gyakorlat előzményei

Mint hangsúlyozta, a Gyulahús érlelőjének hűtőrendszeréhez ammónia szükséges, ezért az üzem területén 30 tonnát tárolnak ebből az anyagból. Ha ez egy baleset vagy műszaki hiba miatt a levegőbe kerül, akkor az veszélyeztetheti a környéken lévő emberek egészségét. Ezért elsőrendű fontossággal bír, hogy az ammóniával kapcsolatos rendszerek korszerűek és kifogástalan állapotúak legyenek.

Fontos beruházás valósul meg

– Az említett 4,5 milliárd forint összegű beruházás során megvalósul az ammónia távvezeték és az abból leágazó vezetékek cseréje és a gépészeti berendezések cseréje is. Ezzel egy 40-50 éves rendszert sikerül korszerű, biztonságos technológiára cserélni. Ezen munkák jelentős része már el is készült – emelte ki dr. Görgényi Ernő. – Ha mégis ammónia kerülne a levegőbe, akkor az egészségkárosodást könnyen meg lehet előzni, ha az érintett épületekben elzárkóznak az emberek. Egy baleset esetén is csak rövid lefolyású esemény történhet, ami legfeljebb egy órán tartó elzárkózást tesz szükségessé, ezalatt a katasztrófavédelem semlegesíti az ammóniát.

A tornaszobába kellett elzárkózni

Fontos, hogy évente gyakorolják az érintettek a riasztást és az ezt követő feladatok végrehajtását. Minden évben bevonunk egy érintett, közeli intézményt, az idén a gyárral szemben lévő Boldog Apor Vilmos Katolikus Óvoda vett részt a gyakorlatban. Riasztás esetén az óvodapedagógusok feladata lényegében az lenne, hogy a gyerekeket az épület hátsó részén található tornaszobába vigyék elzárkózás céljából, mert az van a legmesszebb a gyártól, és modern, jól szigetelő nyílászárói vannak.

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a beol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu