Riasztás jött: több utca lakóinak be kellett zárkózniuk

A külső védelmi gyakorlat kapcsán dr. Görgényi Ernő, Gyula polgármestere a Facebook-oldalán kifejtette, jó hír, hogy a kedden bejelentett nyertes pályázatból olyan beruházások is megvalósulnak a Gyulahúsnál, amelyek növelik az üzembiztonságot, és minimalizálják egy veszélyes anyagokkal kapcsolatos üzemi baleset esélyét.

A védelmi gyakorlatot évente megtartják. Fotó: Facebook

A védelmi gyakorlat előzményei

Mint hangsúlyozta, a Gyulahús érlelőjének hűtőrendszeréhez ammónia szükséges, ezért az üzem területén 30 tonnát tárolnak ebből az anyagból. Ha ez egy baleset vagy műszaki hiba miatt a levegőbe kerül, akkor az veszélyeztetheti a környéken lévő emberek egészségét. Ezért elsőrendű fontossággal bír, hogy az ammóniával kapcsolatos rendszerek korszerűek és kifogástalan állapotúak legyenek.

Fontos beruházás valósul meg

– Az említett 4,5 milliárd forint összegű beruházás során megvalósul az ammónia távvezeték és az abból leágazó vezetékek cseréje és a gépészeti berendezések cseréje is. Ezzel egy 40-50 éves rendszert sikerül korszerű, biztonságos technológiára cserélni. Ezen munkák jelentős része már el is készült – emelte ki dr. Görgényi Ernő. – Ha mégis ammónia kerülne a levegőbe, akkor az egészségkárosodást könnyen meg lehet előzni, ha az érintett épületekben elzárkóznak az emberek. Egy baleset esetén is csak rövid lefolyású esemény történhet, ami legfeljebb egy órán tartó elzárkózást tesz szükségessé, ezalatt a katasztrófavédelem semlegesíti az ammóniát.

A tornaszobába kellett elzárkózni

Fontos, hogy évente gyakorolják az érintettek a riasztást és az ezt követő feladatok végrehajtását. Minden évben bevonunk egy érintett, közeli intézményt, az idén a gyárral szemben lévő Boldog Apor Vilmos Katolikus Óvoda vett részt a gyakorlatban. Riasztás esetén az óvodapedagógusok feladata lényegében az lenne, hogy a gyerekeket az épület hátsó részén található tornaszobába vigyék elzárkózás céljából, mert az van a legmesszebb a gyártól, és modern, jól szigetelő nyílászárói vannak.