A vonatok és a sínek mellett feltűnt Harry Potter és Darth Vader is – galériával, videóval

Megnyílt pénteken az immár 21. alkalommal életre hívott nemzetközi vasútmodell-kiállítás. A vasutas művelődési házat ellepték a gyermekek, lenyűgözte őket mind a nagyteremben lévő LEGO-város, mind a klubteremben otthonra talált TT építési nagyságú terepasztal. Közben a vasútállomás egykori várótermében megtekinthető egy 55 méteres egybefüggő modulrendszer, főleg békéscsabai és debreceni klubok, egyesületek révén.

Megnyílt a békéscsabai vasutas művelődési házban a nemzetközi vasútmodell-kiállítás, a gyermekeket lenyűgözték a zakatoló apróságok. Fotó: Dinya Magdolna

Flirt vonat is közlekedik a LEGO-városban

A LEGO-várost a Magyar L-es Vasút Klub hozta, a 27 méteres vonalszakasz a 40. számú vasútvonal Szentlőrinc–Pécs szakaszát modellezi a rajta lévő állomásokkal, épületekkel, a rajta közlekedő szerelvényekkel, igaz, a valóságtól elrugaszkodott részekkel is lehet találkozni, hiszen feltűnik a sínek mellett többek között Harry Potter, Darth Vader, Pókember vagy éppen Batman.

A LEGO-város a Pécs–Szentlőrinc vonalat idézi az épületekkel és a a rajta közlekedő szerelvényekkel. Fotó: Dinya Magdolna

Fábián Szabolcs elmondta, hogy mintegy 150 ezer elemből állt össze az a rész, amelyet most elhozott a Baranya vármegyei csapat, csak a pécsi vasútállomás 5 ezer alkatrészből épült fel, rengeteg munkaóra árán. A szerelvények teljesen egyediek, saját tervezésűek, tehát nem lehet ilyen szetteket a boltokban kapni, példaként hozta fel a Flirt vonatot.