A vonatok és a sínek mellett feltűnt Harry Potter és Darth Vader is – galériával, videóval
Körbe-körbe járnak a szerelvények a békéscsabai vasutas művelődési házban. Megnyílt pénteken és vasárnapig látogatható itt a vasútmodell-kiállítás. A Beol.hu csapata megnézte a nagyteremben látható LEGO-várost, amely a Pécs–Szentlőrinc vonalat idézi, valamint a német vidékre kalauzoló, klubteremben otthonra lelt TT építési nagyságú terepasztalt.
Megnyílt pénteken az immár 21. alkalommal életre hívott nemzetközi vasútmodell-kiállítás. A vasutas művelődési házat ellepték a gyermekek, lenyűgözte őket mind a nagyteremben lévő LEGO-város, mind a klubteremben otthonra talált TT építési nagyságú terepasztal. Közben a vasútállomás egykori várótermében megtekinthető egy 55 méteres egybefüggő modulrendszer, főleg békéscsabai és debreceni klubok, egyesületek révén.
Flirt vonat is közlekedik a LEGO-városban
A LEGO-várost a Magyar L-es Vasút Klub hozta, a 27 méteres vonalszakasz a 40. számú vasútvonal Szentlőrinc–Pécs szakaszát modellezi a rajta lévő állomásokkal, épületekkel, a rajta közlekedő szerelvényekkel, igaz, a valóságtól elrugaszkodott részekkel is lehet találkozni, hiszen feltűnik a sínek mellett többek között Harry Potter, Darth Vader, Pókember vagy éppen Batman.
Fábián Szabolcs elmondta, hogy mintegy 150 ezer elemből állt össze az a rész, amelyet most elhozott a Baranya vármegyei csapat, csak a pécsi vasútállomás 5 ezer alkatrészből épült fel, rengeteg munkaóra árán. A szerelvények teljesen egyediek, saját tervezésűek, tehát nem lehet ilyen szetteket a boltokban kapni, példaként hozta fel a Flirt vonatot.
Rendkívül változatos, rengeteg kihívást tartogat – mondta azzal kapcsolatban, hogy miért jó LEGO-ból építeni. Hangsúlyozta: bármit meg lehet csinálni, bármilyen színben, formában. A LEGO-ból született alkotásokat szét lehet szedni, majd újra fel lehet építeni kicsit másként, így érhető el, hogy minél inkább hasonlítsanak a szerelvények azokra, amelyek a valóságban is közlekednek. Igaz, emiatt soha nem mondható késznek egyetlen modell sem.
Német vidéket idéz a sörgyárral és a várral a digitális terepasztal
A klubteremben egy 9 méteres digitális terepasztal lelt otthonra a budapesti 424-es Vasútmodellező Klub jóvoltából. TT építési nagyságú – vagyis az, ami a terepasztalon 1-nek, a valóságban 120 centiméternek felel meg –, és német vidéket idéz a házakkal, a sörgyárral, a várral. Kovács Endre klubvezető elmondta, két társa közreműködésével építette, egyelőre nem készült el teljesen, ám szerinte az a jó, ha nem is készül el soha, ha mindig akad tennivaló.
– Ugyanis nem a játék, hanem az építés a lényeg a vasútmodellezésnél – tette hozzá. Mesélte, hogy gyermekként kapott karácsonyra egy készletet, akkor kezdődött a szenvedélye, ami aztán csillapodott, mikor kamaszodott. Akkor jött újra lázba, mikor megtudta, hogy fia születik, ismét elkezdett vasútmodellezéssel foglalkozni. Mosolyogva fűzte hozzá: gyermekeit nem fogta meg ez a világ, de azért sok segítséget kap tőlük a rendezvényeken.
Vasárnapig tart a vasútmodell-kiállítás, szombaton lesz a mozdonyparádé
A nemzetközi vasútmodell-kiállítás vasárnapig látogatható a vasutas művelődési házban. A rendezvény részeként szombaton mozdonyparádét tartanak a vasútállomás rakodó területén. A nagyvasúti bemutatón meg lehet ismerkedni a mozdonyokkal, vasúti járművekkel, de lesz sínfűrészelés, kézihajtánypálya és fűtőház-látogatás is. Idén különlegesség, hogy Ikarus buszokkal szintén lehet találkozni. Közben a Kígyósi úton az Alföldi Kerti Gazdasági Vasutak csapata nyílt napot tart.
Immár hagyománnyá vált a rendezvény Békéscsabán
A megnyitón ismertette a programokat Kucseráné Szabó Mária, a vasutas művelődési ház igazgatója, kiemelve, hogy a vasútmodell-kiállítás és a mozdonyparádé immár hagyománnyá vált Békéscsabán.
- Szigeti Csaba, a városháza osztályvezető-helyettese elmondta, hogy immár az 1879-es játékkiállításon is voltak vasútmodellek, és hogy több mint 100 éve egységesítették a gyártók a sínek méretét, hogy azokat össze lehessen illeszteni.
- A MÁV Zrt. részéről Mondi Miklós pályavasúti területi igazgató azt mondta, hogy a rendezvény folyamatosan bővül újabb elemekkel, és hogy az érdeklődők megismerkedhetnek a vasútmodellezés és a vasút világával.
