Vasútmodell-kiállítás

2 órája

A vonatok és a sínek mellett feltűnt Harry Potter és Darth Vader is – galériával, videóval

Címkék#Pécs#terepasztal#LEGO#vasutas ház#rendezvény#vasútmodell

Körbe-körbe járnak a szerelvények a békéscsabai vasutas művelődési házban. Megnyílt pénteken és vasárnapig látogatható itt a vasútmodell-kiállítás. A Beol.hu csapata megnézte a nagyteremben látható LEGO-várost, amely a Pécs–Szentlőrinc vonalat idézi, valamint a német vidékre kalauzoló, klubteremben otthonra lelt TT építési nagyságú terepasztalt.

Licska Balázs

Megnyílt pénteken az immár 21. alkalommal életre hívott nemzetközi vasútmodell-kiállítás. A vasutas művelődési házat ellepték a gyermekek, lenyűgözte őket mind a nagyteremben lévő LEGO-város, mind a klubteremben otthonra talált TT építési nagyságú terepasztal. Közben a vasútállomás egykori várótermében megtekinthető egy 55 méteres egybefüggő modulrendszer, főleg békéscsabai és debreceni klubok, egyesületek révén.

Vasútmodell-kiállítás Békéscsabán
Megnyílt a békéscsabai vasutas művelődési házban a nemzetközi vasútmodell-kiállítás, a gyermekeket lenyűgözték a zakatoló apróságok. Fotó: Dinya Magdolna

Flirt vonat is közlekedik a LEGO-városban

A LEGO-várost a Magyar L-es Vasút Klub hozta, a 27 méteres vonalszakasz a 40. számú vasútvonal Szentlőrinc–Pécs szakaszát modellezi a rajta lévő állomásokkal, épületekkel, a rajta közlekedő szerelvényekkel, igaz, a valóságtól elrugaszkodott részekkel is lehet találkozni, hiszen feltűnik a sínek mellett többek között Harry Potter, Darth Vader, Pókember vagy éppen Batman.

A LEGO-város a Pécs–Szentlőrinc vonalat idézi az épületekkel és a a rajta közlekedő szerelvényekkel. Fotó: Dinya Magdolna

Fábián Szabolcs elmondta, hogy mintegy 150 ezer elemből állt össze az a rész, amelyet most elhozott a Baranya vármegyei csapat, csak a pécsi vasútállomás 5 ezer alkatrészből épült fel, rengeteg munkaóra árán. A szerelvények teljesen egyediek, saját tervezésűek, tehát nem lehet ilyen szetteket a boltokban kapni, példaként hozta fel a Flirt vonatot.

Vasútmodell kiállítás

Fotók: Dinya Magdolna

Rendkívül változatos, rengeteg kihívást tartogat – mondta azzal kapcsolatban, hogy miért jó LEGO-ból építeni. Hangsúlyozta: bármit meg lehet csinálni, bármilyen színben, formában. A LEGO-ból született alkotásokat szét lehet szedni, majd újra fel lehet építeni kicsit másként, így érhető el, hogy minél inkább hasonlítsanak a szerelvények azokra, amelyek a valóságban is közlekednek. Igaz, emiatt soha nem mondható késznek egyetlen modell sem.

Német vidéket idéz a sörgyárral és a várral a digitális terepasztal

A klubteremben egy 9 méteres digitális terepasztal lelt otthonra a budapesti 424-es Vasútmodellező Klub jóvoltából. TT építési nagyságú – vagyis az, ami a terepasztalon 1-nek, a valóságban 120 centiméternek felel meg –, és német vidéket idéz a házakkal, a sörgyárral, a várral. Kovács Endre klubvezető elmondta, két társa közreműködésével építette, egyelőre nem készült el teljesen, ám szerinte az a jó, ha nem is készül el soha, ha mindig akad tennivaló.

– Ugyanis nem a játék, hanem az építés a lényeg a vasútmodellezésnél – tette hozzá. Mesélte, hogy gyermekként kapott karácsonyra egy készletet, akkor kezdődött a szenvedélye, ami aztán csillapodott, mikor kamaszodott. Akkor jött újra lázba, mikor megtudta, hogy fia születik, ismét elkezdett vasútmodellezéssel foglalkozni. Mosolyogva fűzte hozzá: gyermekeit nem fogta meg ez a világ, de azért sok segítséget kap tőlük a rendezvényeken.

Vasárnapig tart a vasútmodell-kiállítás, szombaton lesz a mozdonyparádé

A nemzetközi vasútmodell-kiállítás vasárnapig látogatható a vasutas művelődési házban. A rendezvény részeként szombaton mozdonyparádét tartanak a vasútállomás rakodó területén. A nagyvasúti bemutatón meg lehet ismerkedni a mozdonyokkal, vasúti járművekkel, de lesz sínfűrészelés, kézihajtánypálya és fűtőház-látogatás is. Idén különlegesség, hogy Ikarus buszokkal szintén lehet találkozni. Közben a Kígyósi úton az Alföldi Kerti Gazdasági Vasutak csapata nyílt napot tart.

Immár hagyománnyá vált a rendezvény Békéscsabán

A megnyitón ismertette a programokat Kucseráné Szabó Mária, a vasutas művelődési ház igazgatója, kiemelve, hogy a vasútmodell-kiállítás és a mozdonyparádé immár hagyománnyá vált Békéscsabán. 

  • Szigeti Csaba, a városháza osztályvezető-helyettese elmondta, hogy immár az 1879-es játékkiállításon is voltak vasútmodellek, és hogy több mint 100 éve egységesítették a gyártók a sínek méretét, hogy azokat össze lehessen illeszteni. 
  • A MÁV Zrt. részéről Mondi Miklós pályavasúti területi igazgató azt mondta, hogy a rendezvény folyamatosan bővül újabb elemekkel, és hogy az érdeklődők megismerkedhetnek a vasútmodellezés és a vasút világával.

 

 

