Korlátozások a vasúti átjáróban, terelőúton tud csak közlekedni

Korszerűsítik a Kossuth utcai vasúti átjárót Füzesgyarmaton, és ehhez kapcsolódóan, a MÁV megbízásából egy cég forgalomkorlátozási tervet készített – derült ki az önkormányzat Facebook-oldaláról. Mivel a temető bejárata is érintett a terelésben, ezért nem árt résen lenni.

Korszerűsítik a vasúti átjárót, terelőúton tud csak közlekedni. Fotó: Illusztráció: MW

A vasúti átjáró felújítása miatti terelés a temető bejáratát is érinti

A temetőhöz bármikor és bármilyen irányból be lehet hajtani, kihajtani viszont csak Szeghalom felé lehet majd napokon keresztül, szeptember 29-e, hétfő 4 órától október 3-a, péntek 18 óráig. A város felé ebben az időszakban úgy lehet menni, hogy előbb Szeghalom felé indulnak, majd a következő lehetőségnél, kereszteződésnél megfordulnak.

Jelzőlámpa is lesz, torlódásokra kell számítani

Az önkormányzat Facebook-oldalán közzétett tájékoztató szerint ebben az időszakban terelőúton közlekednek a járművek váltakozó irányú forgalmi rendben, amelyet jelzőlámpa szabályoz. Hangsúlyozták, hogy emiatt torlódásokra, adott esetben hosszabb menetidőre lehet számítani.