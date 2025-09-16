2 órája
Korlátozások a vasúti átjáróban, terelőúton tud csak közlekedni
Terelőúton lehet csak közlekedni – ismertették az önkormányzatnál. Napokon keresztül korlátozások lesznek a vasúti átjáró felújítása miatt.
Korszerűsítik a Kossuth utcai vasúti átjárót Füzesgyarmaton, és ehhez kapcsolódóan, a MÁV megbízásából egy cég forgalomkorlátozási tervet készített – derült ki az önkormányzat Facebook-oldaláról. Mivel a temető bejárata is érintett a terelésben, ezért nem árt résen lenni.
A vasúti átjáró felújítása miatti terelés a temető bejáratát is érinti
A temetőhöz bármikor és bármilyen irányból be lehet hajtani, kihajtani viszont csak Szeghalom felé lehet majd napokon keresztül, szeptember 29-e, hétfő 4 órától október 3-a, péntek 18 óráig. A város felé ebben az időszakban úgy lehet menni, hogy előbb Szeghalom felé indulnak, majd a következő lehetőségnél, kereszteződésnél megfordulnak.
Jelzőlámpa is lesz, torlódásokra kell számítani
Az önkormányzat Facebook-oldalán közzétett tájékoztató szerint ebben az időszakban terelőúton közlekednek a járművek váltakozó irányú forgalmi rendben, amelyet jelzőlámpa szabályoz. Hangsúlyozták, hogy emiatt torlódásokra, adott esetben hosszabb menetidőre lehet számítani.
