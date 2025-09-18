szeptember 18., csütörtök

Útlezárás

2 órája

Jön az év rendezvénye, lezárják a forgalmas utat

Címkék#Dévaványai Általános Művelődési Központ#útszakaszt#Városnapok#út#rendezvénysorozat

Dévaványán csütörtöktől több útszakaszt is lezárnak. Nézze meg, mely utcákat érinti a forgalomkorlátozás!

Szabó Tímea

Útlezárások lesznek Dévaványán szeptember 18-22. között a városnapi rendezvénysorozat építési munkálatai miatt. Az érintett területeken hétfő reggelig kell forgalomkorlátozásra számítani. 

Útlezárás várható Dévaványán
A Városnapok miatt több utcát lezárnak. Fotó: Illusztráció - Shutterstock

Több útszakaszt is lezárnak

A Dévaványai Általános Művelődési Központ tájékoztatása szerint szeptember 18-án, csütörtökön reggel 7 órától a Széchenyi utca–Tompa utca kereszteződésétől, valamint a Bem utca 3. számától a Széchenyi utcáig tartó szakaszon lépnek életbe az első lezárások. Másnap, szeptember 19-én, pénteken reggel 7 órától a Vörösmarty utca–Arany János utca kereszteződését is lezárják. Az utak várhatóan szeptember 22-én, hétfőn reggel 6 órától lesznek ismét szabadon járhatók. 

A szervezők a lakosság megértését kérik a kellemetlenségek miatt. Az útszakaszok lezárására azért van szükség, mert megrendezik a korábban a vihar miatt elhalasztott Dévaványai Városnapokat.

 

 

