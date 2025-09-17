Életmentők, bátrak, tehetségesek – sikereik csúcsán ünnepelte őket a város - galériával

Orosháza jó hírét teljesítményükkel, bátorságukkal, példamutatásukkal öregbítik azok, akiknek fogadást rendeztek a városházán szerdán. Több városi elismerés talált gazdára. Nekik, sportolóknak, hétköznapi, civil embereknek köszönte meg Raffai János polgármester azt, hogy ilyen hozzáállással, sikereik által viszik hírét szülővárosuknak.

Orosháza város elismerésében részesültek Raffai János polgármesterrel, Vokanics Mária alpolgármesterrel. A szerző felvétele

Városi elismerés az újraélesztésben részt vevőknek

Elsőként azt az eseményt elevenítették fel, amikor Orosházán egy idős férfi lett rosszul, s akinek a járókelők mellett a helyszínre kiérkezett két közterület-felügyelő, Tolnai Margit és Hajba Gábor segített. Az idős férfi elveszítette az eszméletét, leállt a légzése. A közterület-felügyelők értesítették a mentőket, majd egy épp arra járó szabadnapos mentős, Tóth Gábor is a segítségükre sietett, megkezdték az újraélesztést. A helyszínre egy mentőautó és egy mentőhelikopter is érkezett, a szakemberek emelt szinten folytatták az újraélesztést. Bár az életmentés sikertelenül végződött, az abban résztvevők figyelmessége, embersége és példaértékű helytállása tiszteletet érdemel. Orosháza önkormányzata e nemes tettükért elismerését fejezte ki Tolnai Margit és Hajba Gábor közterület-felügyelőknek és Tóth Gábor mentősnek.

Tűzoltás civilként

Július 7-én, a vihar közeledtével, egy rákóczitelepi ház udvarában tűz ütött ki. A gyorsan terjedő lángok és a hátsó kertben található gázpalack miatt a helyzet rendkívül veszélyessé vált. A tüzet észlelő szomszédok – Tarján Norbert és Tóth Richárd rendőr főtörzszászlós – azonnal cselekedtek. Értesítették a ház tulajdonosát, minden erejükkel azon dolgoztak, hogy a tüzet elfojtsák, megvédjék a melléképületet. Cselekedetükkel nemcsak a házat, hanem a háznál élő állatokat is megmentették.

Példaértékű emberségükkel, önzetlenségükkel és bátorságukkal mindenki számára példát mutattak, Orosháza önkormányzata e nemes tettükért elismerését fejezte ki Tóth Richárd rendőr főtörzszászlósnak és Tarján Norbertnek.

Közterület-felügyelőként segített Tolnai Margit egy újraélesztésnél. A szerző felvétele

Életeket mentett a baleset helyszínén

Júliusban Kunszentmárton és Tiszaföldvár között súlyos buszbaleset történt, megsérült 19 ember. Elsőként a helyszínre érkező orosházi Kiss Zoltán a roncsok között segített a sérültek kimentésében. Hidegvérét megőrizve koordinálta a mentési munkát. Zoltán közreműködésével több tucat utast sikerült kimenteni az összetört járműből, ellátta a kisebb sérülteket, valamint segített a súlyosabb eseteknél. Kiss Zoltán bátorsága és önzetlensége azt mutatja, hogy a bajban a segítségnyújtás és az odafigyelés életet menthet. Tettéért köszönet és elismerés illeti. Orosháza önkormányzata e nemes tettéért elismerését fejezte ki Kiss Zoltánnak.