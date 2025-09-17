1 órája
Életmentők, bátrak, tehetségesek – sikereik csúcsán ünnepelte őket a város - galériával
Lélekjelenlétük fantasztikus, váratlan élethelyzetekben, életveszélyes szituációkban helyén van a szívük, akár másokért is kockáztatják saját életüket. Róluk, hétköznapi hősökről és kiváló teljesítményükkel fantasztikus sportsikereket elért sportolókról is szó volt azon a fogadáson, ahova hivatalosak voltunk, hogy a városi elismerés átadásakor megismerhessük őket.
Orosháza jó hírét teljesítményükkel, bátorságukkal, példamutatásukkal öregbítik azok, akiknek fogadást rendeztek a városházán szerdán. Több városi elismerés talált gazdára. Nekik, sportolóknak, hétköznapi, civil embereknek köszönte meg Raffai János polgármester azt, hogy ilyen hozzáállással, sikereik által viszik hírét szülővárosuknak.
Városi elismerés az újraélesztésben részt vevőknek
Elsőként azt az eseményt elevenítették fel, amikor Orosházán egy idős férfi lett rosszul, s akinek a járókelők mellett a helyszínre kiérkezett két közterület-felügyelő, Tolnai Margit és Hajba Gábor segített. Az idős férfi elveszítette az eszméletét, leállt a légzése. A közterület-felügyelők értesítették a mentőket, majd egy épp arra járó szabadnapos mentős, Tóth Gábor is a segítségükre sietett, megkezdték az újraélesztést. A helyszínre egy mentőautó és egy mentőhelikopter is érkezett, a szakemberek emelt szinten folytatták az újraélesztést. Bár az életmentés sikertelenül végződött, az abban résztvevők figyelmessége, embersége és példaértékű helytállása tiszteletet érdemel. Orosháza önkormányzata e nemes tettükért elismerését fejezte ki Tolnai Margit és Hajba Gábor közterület-felügyelőknek és Tóth Gábor mentősnek.
Tűzoltás civilként
Július 7-én, a vihar közeledtével, egy rákóczitelepi ház udvarában tűz ütött ki. A gyorsan terjedő lángok és a hátsó kertben található gázpalack miatt a helyzet rendkívül veszélyessé vált. A tüzet észlelő szomszédok – Tarján Norbert és Tóth Richárd rendőr főtörzszászlós – azonnal cselekedtek. Értesítették a ház tulajdonosát, minden erejükkel azon dolgoztak, hogy a tüzet elfojtsák, megvédjék a melléképületet. Cselekedetükkel nemcsak a házat, hanem a háznál élő állatokat is megmentették.
Példaértékű emberségükkel, önzetlenségükkel és bátorságukkal mindenki számára példát mutattak, Orosháza önkormányzata e nemes tettükért elismerését fejezte ki Tóth Richárd rendőr főtörzszászlósnak és Tarján Norbertnek.
Életeket mentett a baleset helyszínén
Júliusban Kunszentmárton és Tiszaföldvár között súlyos buszbaleset történt, megsérült 19 ember. Elsőként a helyszínre érkező orosházi Kiss Zoltán a roncsok között segített a sérültek kimentésében. Hidegvérét megőrizve koordinálta a mentési munkát. Zoltán közreműködésével több tucat utast sikerült kimenteni az összetört járműből, ellátta a kisebb sérülteket, valamint segített a súlyosabb eseteknél. Kiss Zoltán bátorsága és önzetlensége azt mutatja, hogy a bajban a segítségnyújtás és az odafigyelés életet menthet. Tettéért köszönet és elismerés illeti. Orosháza önkormányzata e nemes tettéért elismerését fejezte ki Kiss Zoltánnak.
Világbajnoki cím: történelmi pillanat
Az Orosházi Mazsorett és Táncsport Egyesület történelmi sikert ért el a győri világbajnokságon. Már az első versenynapon a Free-Pompon senior csapat a második helyen zárt, így az egyesület teljes világbajnoki résztvevő csapata világbajnoki érmet szerzett. A történelmi pillanatot Kalmár Zita pompon szóló szereplése hozta el, amikor az Orosházi Mazsorett és Táncsport Egyesület történetének első világbajnoki címét szerezte meg.
A csapat és edzőjük, példamutató kitartással, összefogással és szívvel-lélekkel képviselte Orosházát és Magyarországot a világversenyen. A mazsorettesek számos versenyen megmutatták már, mire képesek, teljesítményük és kitartásuk sok fiatal számára követendő és példaértékű. Orosháza önkormányzatát büszkeséggel tölti el az Orosházi Mazsorett és Táncsport Egyesület sportolóinak eredményes szereplése, elismerését fejezte ki a csapatnak, edzőjüknek, felkészítőiknek Zsemberi-Baráth Beátának és Nagy-Galambos Adriennek.
Világbajnok erősember, igazi Herkules
Az orosházi születésű erősember, Zsilák Szilveszter a dublini Static Monster világbajnokságon kimagasló teljesítményt nyújtott. Két versenyszámban mérte össze erejét a nemzet legjobbjaival: rönknyomásban 140 kilogrammot emelt a feje fölé, míg a 18 inch Deadlift során 420 kilogrammot húzott fel, mindössze 20 kilogrammal elmaradva a világrekordtól. A selejtezők során 174 versenyzőből jutott a döntőbe, egyedüli magyarként, ahol minden ellenfelét maga mögé utasította, így megszerezve a világbajnoki címet. Felkészülését a Barbár 2011 Erősember S.E. és a HSMA Magyar Erősemberek Egyesülete támogatta, munka mellett ingázva biztosítva a speciális edzésfeltételeket. Jelenleg a Herkules Liga döntőjére készül, ahol az első helyet foglalja el, és célja, hogy jövőre az első osztályban is eredményesen helytálljon, valamint minél több nemzetközi versenyen képviselje hazánkat.
Orosháza önkormányzata tisztelettel elismeri Zsilák Szilveszter példaértékű kitartását, szorgalmát és nemzetközi sikereit, amelyek minden sportkedvelő számára inspirálóak.
Gombkötőné Tóth Ilona, orosházi szenior úszó, a szingapúri világbajnokságon kiemelkedő teljesítményt nyújtott: öt egyéni számban mind az öt dobogós helyezést megszerezte, köztük három arany- és hat ezüstérmet, valamint váltószámban is szép eredményeket ért el. Számára egy későbbi alkalommal adják át a városi elismerést.
