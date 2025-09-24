Elindult a munka, az 500 millió forintos beruházás a városközpontban – galériával, videóval

A Komplex fejlesztés Vésztő városában című városfejlesztési projektre az önkormányzat 500 millió forintot nyert el a TOP Plusz keretében. A lényege, hogy megújul a városi könyvtár épülete és környezete. A munkálatok pár hónappal ezelőtt rajtoltak el, immár javában zajlanak, és várhatóan egy év múlva fejeződnek be.

Az 500 millió forintos városfejlesztési projekt keretében megújul a városi könyvtár épülete Vésztőn, immár zajlanak a munkálatok. Fotó: Bencsik Ádám

A beruházást szerdán ünnepélyesen is elindították,

Karakas Anikó, Vésztő polgármestere,

Kónya István, a Békés vármegyei közgyűlés térségi tanácsnoka,

Détárné Molnár Andrea szeghalmi járási hivatalvezető,

Csősz Ferenc, a Sinka István Művelődési Központ, Népfőiskola és Városi Könyvtár igazgatója

közösen elhelyeztek egy időkapszulát, amelyben helyet kapott többek között

Vésztő története és a vésztői képviselő-testület jelenlegi tagjainak névsora,

az 500 millió forintos beruházás ismertetése, a projektben résztvevő szakemberek neve,

a Békés Megyei Hírlap szerdai száma és néhány aprópénz.

A könyvtár nem csak egy épület, több annál

A könyvtár nem csak egy épület. A közösség szíve, a tudás forrása, a kultúra otthona, a találkozások színtere. Az a hely, ahol a gyermek először ismerkedik meg a mesék világával, ahol a diák felkészül a vizsgáira, ahol a felnőtt újabb tudást és inspirációt keres, ahol az idősek megpihenhetnek a könyvek bölcsességében. A könyvtár hidat épít ember és ember, generáció és generáció között – fogalmazott Karakas Anikó, Vésztő polgármestere.

Hisznek a tudás és a közösség összetartó erejében

Azt mondta, hogy az időkapszulába a tárgyak és a dokumentumok mellett egy üzenet is került. Mégpedig az, hogy a 21. századi vésztőiek hittek a tudás erejében, a közösség összetartó erejében és abban, hogy a múlt megbecsülése nélkül nincs jövő. A beruházás nem csak kényelmesebb tereket eredményez, azt is segíti, hogy méltó környezetben őrizzék és vigyék tovább a tudást.

Az időkapszulát Kónya István, Csősz Ferenc, Karakas Anikó és Détárné Molnár Andrea helyezte el. Fotó: Bencsik Ádám

A beruházásra 500 millió forintot nyert Vésztő

A Komplex fejlesztés Vésztő városában című projektre a TOP Plusz keretében 500 millió forintot nyert az önkormányzat, annak eredményeként fejlesztik a városközpontot, erősítik a városi funkciót. Sort kerítenek a centrumban lévő többfunkciós, többek között a városi könyvtárnak is otthont adó épület átalakítására, korszerűsítésére, akadálymentesítésére, illetve a környező közterületek megújítására. Így egy vonzó, élhető város képe rajzolódik majd ki.