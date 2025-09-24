43 perce
Elindult a munka, az 500 millió forintos beruházás a városközpontban – galériával, videóval
Immár zajlanak a munkálatok annak az 500 millió forintos beruházás részeként Vésztőn, amelynek keretében megújul a városi könyvtár épülete, valamint környezete. A városfejlesztési projektet szerdán ünnepélyesen is elindították, elhelyeztek egy időkapszulát, üzenve a jövő számára.
A Komplex fejlesztés Vésztő városában című városfejlesztési projektre az önkormányzat 500 millió forintot nyert el a TOP Plusz keretében. A lényege, hogy megújul a városi könyvtár épülete és környezete. A munkálatok pár hónappal ezelőtt rajtoltak el, immár javában zajlanak, és várhatóan egy év múlva fejeződnek be.
A beruházást szerdán ünnepélyesen is elindították,
- Karakas Anikó, Vésztő polgármestere,
- Kónya István, a Békés vármegyei közgyűlés térségi tanácsnoka,
- Détárné Molnár Andrea szeghalmi járási hivatalvezető,
- Csősz Ferenc, a Sinka István Művelődési Központ, Népfőiskola és Városi Könyvtár igazgatója
közösen elhelyeztek egy időkapszulát, amelyben helyet kapott többek között
- Vésztő története és a vésztői képviselő-testület jelenlegi tagjainak névsora,
- az 500 millió forintos beruházás ismertetése, a projektben résztvevő szakemberek neve,
- a Békés Megyei Hírlap szerdai száma és néhány aprópénz.
A könyvtár nem csak egy épület, több annál
A könyvtár nem csak egy épület. A közösség szíve, a tudás forrása, a kultúra otthona, a találkozások színtere. Az a hely, ahol a gyermek először ismerkedik meg a mesék világával, ahol a diák felkészül a vizsgáira, ahol a felnőtt újabb tudást és inspirációt keres, ahol az idősek megpihenhetnek a könyvek bölcsességében. A könyvtár hidat épít ember és ember, generáció és generáció között – fogalmazott Karakas Anikó, Vésztő polgármestere.
Hisznek a tudás és a közösség összetartó erejében
Azt mondta, hogy az időkapszulába a tárgyak és a dokumentumok mellett egy üzenet is került. Mégpedig az, hogy a 21. századi vésztőiek hittek a tudás erejében, a közösség összetartó erejében és abban, hogy a múlt megbecsülése nélkül nincs jövő. A beruházás nem csak kényelmesebb tereket eredményez, azt is segíti, hogy méltó környezetben őrizzék és vigyék tovább a tudást.
A beruházásra 500 millió forintot nyert Vésztő
A Komplex fejlesztés Vésztő városában című projektre a TOP Plusz keretében 500 millió forintot nyert az önkormányzat, annak eredményeként fejlesztik a városközpontot, erősítik a városi funkciót. Sort kerítenek a centrumban lévő többfunkciós, többek között a városi könyvtárnak is otthont adó épület átalakítására, korszerűsítésére, akadálymentesítésére, illetve a környező közterületek megújítására. Így egy vonzó, élhető város képe rajzolódik majd ki.
Így fog kinézni a jövőben a városi könyvtár
A beruházás során megújul az első emeleten lévő könyvtár. A második emeleten a kihasználatlan irodahelyiségekbe is modern könyvtári szolgáltatások kerülnek, lesz folyóirat-olvasó, kávézó, játszósarok, tanulótér, olvasóterem, kutatószoba, 50-60 látogató fogadására alkalmas közösségi rendezvényterem. A lépcsőházhoz kapcsolódóan liftet is építenek, így valósul meg az akadálymentesítés. Az épület lapostetős részén zöldtetőt és közösségi teraszt alakítanak ki.
A legfrissebb Békés vármegyei hírekért kövess minket a Beol.hu Google News oldalán is!
Gazdaságfejlesztési célokat is szolgál a városfejlesztési projekt
Gazdaságfejlesztési célokat ugyancsak megvalósítanak a városfejlesztési projekt keretében. Az épület földszinti részén egy 250 négyzetméteres üzletteret alakítanak ki, dolgozói és raktárterekkel, míg az udvari szárnyban további szolgáltatók találnak otthonra. Azt az épületrészt, ahol most egy pékség működik, szintén korszerűsítik. Az épület környezetében lévő zöldterületek is megújulnak – ismertette Karakas Anikó, Vésztő polgármestere.
Bölcs döntést hoztak, amikor a kultúrára áldoztak
A vésztőiek sikere egész Békés vármegye sikere – kezdte Kónya István. A Békés vármegyei közgyűlés térségi tanácsnoka hozzátette: ha lenne egy közvélemény-kutatás, akkor a legtöbben azt mondanák, hogy utakra, járdákra, vízelvezető árkokra, energetikai korszerűsítésekre van szükség. Kiemelte: bölcs döntést hoztak a vésztőiek, amikor úgy döntöttek, hogy a kultúra otthonát, a közösségépítés fontos helyét is meg kell újítani, hiszen komoly értéket képvisel.
Elindult a munka, az 500 millió forintos beruházás a városközpontbanFotók: Bencsik Ádám
Utcaképet meghatározó épületet korszerűsítenek a központban
Meg kell becsülni a nemzeti kultúrát, és meg kell teremteni a feltételeket az értékek továbbadására – folytatta, és hozzáfűzte, szerencsére több olyan település van, ahol a vésztőiekhez hasonlóan úgy vélekednek, hogy szükséges áldozni a könyvtárra, a művelődési központokra, a közösségi házakra. Hangsúlyozta: egy 500 millió forintos beruházásról van szó, megújul egy utcaképet is meghatározó épület, és erre a felújításra évtizedek óta vártak a vésztőiek.
A juhász, aki kétszáz éves hagyományként őrzi a mesterség tradícióját
Újabb beruházásokkal növelte öntözött területeit a Talentis Agro Csoport – galériával