Együtt tartják meg a két tradicionális vármegyei rendezvényt

Dr. Takács Árpád, Békés Vármegye főispánja a részletekkel kapcsolatos hétfői sajtótájékoztatón elmondta, először tartják meg együtt a Közfoglalkoztatási és Nemzetiségi Értékek Kiállítást, valamint a Vármegyenapot. Kiemelte, úgy gondolták, hogyha ezeken a rendezvényeken tapasztalható energiák, értékek, kincsek, hagyományok, tradíciók, programok összeadódnak, akkor egy sokkal szebb, nívósabb, jobb eseményt tudnak létrehozni. Megjegyezte, hogy az elmúlt években is már együtt dolgoztak, de idéntől még szorosabbá fűzik a szálakat.

Idén először rendezik meg egyszerre a Közfoglalkoztatási és Nemzetiségi Értékek Kiállítást, valamint a Vármegyenapot. Fotó: Lehoczky Péter

Változatos programok a Közfoglalkoztatási és Nemzetiségi Értékek Kiállításon és a Vármegyenapon

A főispán ismertette, hogy szeptember 18-án és 19-én, csütörtökön és pénteken tartják a kétnaposra bővített Közfoglalkoztatási és Nemzetiségi Értékek Kiállítást. Mint mondta, 51 település önkormányzata mutatkozik be, ezek közül mintegy 20 a Vármegyenapon is részt fog venni. Előbbit csütörtökön 10 órakor Závogyán Magdolna, kultúráért felelős államtitkár nyit majd meg. A békéscsabai Szent István téren a települések 3600 négyzetméteren állítják fel standjaikat, ahol az elmúlt évekhez hasonlóan többek között a gasztronómia, a kézművesség, illetve minden olyan terület bemutatkozik, melyek az önkormányzatok közfoglalkoztatási területéhez kapcsolódnak. Így többek között a seprűkötés, a szőnyegszövés, a gépi hímzés, a tésztakészítés, illetve a méhviasz előállítás is jelen lesz.

A nemzetiségek is helyet kapnak

Dr. Takács Árpád hangsúlyozta, a Nemzeti Művelődési Intézet játszóháza mellett meghívták a vármegye különböző nemzetiségeit is, így a szlovák, a román, a német, a szerb, valamint a roma nemzetiségi önkormányzatok is helyet kapnak a rendezvényen. Sőt, a kormányhivatal két jelentős partnere, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara és az Országos Magyar Vadászkamara is képviselteti magát a rendezvényen, kiegészülve az Áldozatsegítő Központtal. Továbbá a honvédség, a katasztrófavédelem és a rendőrség munkatársai is más munkáltatókkal együtt szintén ott lesznek a kiállításon, valamint a kormányhivatal Közös érték az egészség program és Környezetvédelmi és Környezettudatossági Munkacsoport tagjai is. A két napot különböző zenés programokkal igyekeznek színesíteni, így

a Magyar Honvédség Hódmezővásárhelyi Helyőrségi Zenekara mellett

népdalkörök,

hagyományőrzők,

táncegyüttesek lépnek fel,

valamint a Show&Bors Zenekar is koncertet ad.