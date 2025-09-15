51 perce
Együtt tartják meg a két tradicionális vármegyei rendezvényt
Immár évtizedes múltra tekint vissza Békés vármegye két meghatározó rendezvénye. A Közfoglalkoztatási és Nemzetiségi Értékek Kiállítást, valamint a Vármegyenapot idén először rendezik meg együtt Békéscsabán a Szent István téren.
Dr. Takács Árpád, Békés Vármegye főispánja a részletekkel kapcsolatos hétfői sajtótájékoztatón elmondta, először tartják meg együtt a Közfoglalkoztatási és Nemzetiségi Értékek Kiállítást, valamint a Vármegyenapot. Kiemelte, úgy gondolták, hogyha ezeken a rendezvényeken tapasztalható energiák, értékek, kincsek, hagyományok, tradíciók, programok összeadódnak, akkor egy sokkal szebb, nívósabb, jobb eseményt tudnak létrehozni. Megjegyezte, hogy az elmúlt években is már együtt dolgoztak, de idéntől még szorosabbá fűzik a szálakat.
Változatos programok a Közfoglalkoztatási és Nemzetiségi Értékek Kiállításon és a Vármegyenapon
A főispán ismertette, hogy szeptember 18-án és 19-én, csütörtökön és pénteken tartják a kétnaposra bővített Közfoglalkoztatási és Nemzetiségi Értékek Kiállítást. Mint mondta, 51 település önkormányzata mutatkozik be, ezek közül mintegy 20 a Vármegyenapon is részt fog venni. Előbbit csütörtökön 10 órakor Závogyán Magdolna, kultúráért felelős államtitkár nyit majd meg. A békéscsabai Szent István téren a települések 3600 négyzetméteren állítják fel standjaikat, ahol az elmúlt évekhez hasonlóan többek között a gasztronómia, a kézművesség, illetve minden olyan terület bemutatkozik, melyek az önkormányzatok közfoglalkoztatási területéhez kapcsolódnak. Így többek között a seprűkötés, a szőnyegszövés, a gépi hímzés, a tésztakészítés, illetve a méhviasz előállítás is jelen lesz.
A nemzetiségek is helyet kapnak
Dr. Takács Árpád hangsúlyozta, a Nemzeti Művelődési Intézet játszóháza mellett meghívták a vármegye különböző nemzetiségeit is, így a szlovák, a román, a német, a szerb, valamint a roma nemzetiségi önkormányzatok is helyet kapnak a rendezvényen. Sőt, a kormányhivatal két jelentős partnere, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara és az Országos Magyar Vadászkamara is képviselteti magát a rendezvényen, kiegészülve az Áldozatsegítő Központtal. Továbbá a honvédség, a katasztrófavédelem és a rendőrség munkatársai is más munkáltatókkal együtt szintén ott lesznek a kiállításon, valamint a kormányhivatal Közös érték az egészség program és Környezetvédelmi és Környezettudatossági Munkacsoport tagjai is. A két napot különböző zenés programokkal igyekeznek színesíteni, így
- a Magyar Honvédség Hódmezővásárhelyi Helyőrségi Zenekara mellett
- népdalkörök,
- hagyományőrzők,
- táncegyüttesek lépnek fel,
valamint a Show&Bors Zenekar is koncertet ad.
Új vármegyei értékek, zenés felvonulás és néptáncgála a Vármegyenapokon
Molnár Sándor, Békés Vármegye Önkormányzatának elnöke megjegyezte, valóban unikálisnak számít, hogy együtt tartják meg a két rendezvényt, azonban tartalmában, célközönségében, illetve a résztvevők körében is annyi volt már az átfedés, hogy így tartották logikusnak. Mint ismertette, a szintén két naposra tervezett Vármegyenap programjai pénteken 13 órakor a Békés Vármegyei Értéktár okleveleinek átadásával kezdődnek, melyen hat új értéket mutatnak be. 14 órától jön az ünnepi vármegyegyűlés, ahol több kitüntetés is gazdára talál majd. A délután folyamán egészen estig pedig olyan zenekarok mutatkoznak be, melyek a vármegye zenei életét színesítik.
A szombati nap egy közös felvonulással indul majd, a Szent István tér mellett az Andrássy úton egészen az Univerzál Áruházig lesznek majd standok, ahol a civil szervezetek is bemutatkoznak. A nap folyamán mazsorett, néptáncbemutatókat láthatnak az érdeklődők, valamint nemzetiségi ételek kóstolására is lehetőség nyílik. Az este zárásaként a Balassy Táncegyüttes lép fel a nagyszínpadon.
Molnár Sándor arról is beszélt, hogy először hirdetett a vármegyei önkormányzat videópályázatot a fiatalok számára, melyre olyan, mesterséges intelligenciával készült alkotásokat vártak, melyek bemutatják a vármegye értékeit. Az eseményen meg lehet majd tekinteni a beérkezett produkciókat, valamint díjazzák is azokat.
Négyezerre csökkent a közfoglalkoztatottak száma Békésben
Dr. Takács Árpád hangsúlyozta, mikor 9 évvel ezelőtt átvette a Békés Vármegyei Kormányhivatal irányítását, akkor több mint 16 ezer közfoglalkoztatott volt Békésben, ezt a számot idén nyárra sikerült négyezerre mérsékelniük. Hozzátette, ebben az évben összesen 8 milliárd forint jut a Békés vármegyei közfoglalkoztatásra, ebben benne vannak a járási Start Munka programok, az országos közfoglalkoztatási programok és a hosszabb időtartamú közfoglalkoztatási programok is.
