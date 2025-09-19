Öt díjat adtak át a Békés vármegyei közgyűlés ünnepi ülésén – galériával

A hagyomány, az érték és a közösség jelszavak jegyében megkezdődött pénteken Békéscsaba főterén a Vármegyenap, amely szombaton is tartogat programokat a kilátogatók számára. Több oklevelet adtak át azzal kapcsolatban, hogy újabb kuriózumokkal bővült a települési és a Békés vármegyei értéktár is. A Vármegyenap apropóján ünnepséget is szerveztek, a Békéscsabai Jókai Színházban gazdára találtak a Békés vármegyéért és a Polgárokért kitüntetések.

A Békés vármegyei közgyűlés ünnepi, Vármegyenaphoz kapcsolódó ülésén több díjat is átadtak. Fotó: Kiss Zoltán

Gigaberuházás jön, tudni kell élni a lehetőséggel

Tudni kell élni ezzel a lehetőséggel – mondta Molnár Sándor, Békés Vármegye Önkormányzata elnöke, utalva Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter pénteki, békéscsabai bejelentésére, miszerint a városban 280 milliárd forintból egy 2500 munkahelyet teremtő beruházás valósul meg. Kiemelte: ilyen volumenű, ilyen jellegű fejlesztés eddig nem volt Békés vármegyében.

A fiatalok helyben tartásán dolgoznak a kormánnyal közösen

Beszélt az M44-esről és a vasútfejlesztésről, és hogy további közlekedésfejlesztési projektek vannak kilátásban, ilyen az M44-es továbbépítése a magyar-román határig, valamint Békéscsaba és Debrecen összekötése. Hangsúlyozta: azon dolgoznak, hogy helyben tartsák a fiatalokat, a szakképzett munkaerőt, és mindezt kormányzati intézkedések, döntések is segítik.

Az értékeket igyekeznek bemutatni a Vármegyenapon

Fontosnak nevezte azok elismerését, akik kitartó munkával sokat tettek az elmúlt évtizedekben Békés vármegyéért. Szólt arról is, mennyire lényeges a fiatalok szülőföldhöz való kötődését erősíteni, valamint azon értékeket is felfedezni, amelyeket a helyiek természetesnek vélnek. Ezeket az értékeket igyekeznek bemutatni a Vármegyenapon.

El kell ismerni azokat, akik példát mutatnak mások számára

A Vármegyenap az együvé tartozás, a hagyományápolás és a közösségépítés ünnepe – fogalmazott dr. Bódi Beáta, a Békés Vármegyei Kormányhivatal igazgatója. Kiemelte, szükséges elismerni azokat, akik példát mutatnak emberségből, kitartásból, szeretetből, akik elkötelezetten dolgoznak Békés vármegyéért.