Öt díjat adtak át a Békés vármegyei közgyűlés ünnepi ülésén – galériával
Öt díj talált gazdára a Békés vármegyei közgyűlés pénteki, a Békéscsabai Jókai Színházban tartott ülésén. A Vármegyenaphoz kapcsolódó ünnepségen átadták a Békés vármegyéért és a Polgárokért kitüntetéseket.
A hagyomány, az érték és a közösség jelszavak jegyében megkezdődött pénteken Békéscsaba főterén a Vármegyenap, amely szombaton is tartogat programokat a kilátogatók számára. Több oklevelet adtak át azzal kapcsolatban, hogy újabb kuriózumokkal bővült a települési és a Békés vármegyei értéktár is. A Vármegyenap apropóján ünnepséget is szerveztek, a Békéscsabai Jókai Színházban gazdára találtak a Békés vármegyéért és a Polgárokért kitüntetések.
Gigaberuházás jön, tudni kell élni a lehetőséggel
Tudni kell élni ezzel a lehetőséggel – mondta Molnár Sándor, Békés Vármegye Önkormányzata elnöke, utalva Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter pénteki, békéscsabai bejelentésére, miszerint a városban 280 milliárd forintból egy 2500 munkahelyet teremtő beruházás valósul meg. Kiemelte: ilyen volumenű, ilyen jellegű fejlesztés eddig nem volt Békés vármegyében.
A fiatalok helyben tartásán dolgoznak a kormánnyal közösen
Beszélt az M44-esről és a vasútfejlesztésről, és hogy további közlekedésfejlesztési projektek vannak kilátásban, ilyen az M44-es továbbépítése a magyar-román határig, valamint Békéscsaba és Debrecen összekötése. Hangsúlyozta: azon dolgoznak, hogy helyben tartsák a fiatalokat, a szakképzett munkaerőt, és mindezt kormányzati intézkedések, döntések is segítik.
Az értékeket igyekeznek bemutatni a Vármegyenapon
Fontosnak nevezte azok elismerését, akik kitartó munkával sokat tettek az elmúlt évtizedekben Békés vármegyéért. Szólt arról is, mennyire lényeges a fiatalok szülőföldhöz való kötődését erősíteni, valamint azon értékeket is felfedezni, amelyeket a helyiek természetesnek vélnek. Ezeket az értékeket igyekeznek bemutatni a Vármegyenapon.
El kell ismerni azokat, akik példát mutatnak mások számára
A Vármegyenap az együvé tartozás, a hagyományápolás és a közösségépítés ünnepe – fogalmazott dr. Bódi Beáta, a Békés Vármegyei Kormányhivatal igazgatója. Kiemelte, szükséges elismerni azokat, akik példát mutatnak emberségből, kitartásból, szeretetből, akik elkötelezetten dolgoznak Békés vármegyéért.
Átadták a Békés vármegyéét és a Polgárokért díjakat
A Békés vármegyei közgyűlés ünnepi ülésén Békés vármegyéért kitüntetést érdemelt ki
- Antali Zoltán,
- Bojczán István,
- Kiss József,
- Kocsor Imréné,
valamint Polgárokért díjat vehetett át
- Szeverényi Attiláné.
Ma is oktat az örökifjú táncpedagógus
Antali Zoltán táncpedagógus 58. éve él a tánc világában. A tévében látott egy műsort, annak hatására kezdett el versenytáncolni, partnere, Győri Edit oldalán rengeteg hazai és külföldi versenyen képviselte Orosházát és Magyarországot. Éveken át várt arra, hogy taníthasson is, harminc településen fordult meg Orosháza és Mezőkovácsháza térségében, ma is oktat.
Több mint fél évszázada dolgozik a Jókai színházban
Bojczán István műszaki csoportvezető 52 éve dolgozik a Jókai színházban. Díszítőként kezdett, volt aztán színpadmester is. Bejárta Békés vármegye összes települését, amikor vitték a teátrum produkcióit. Mindig a következő bemutató számára a legkedvesebb munka. Azt mondta: ha a színház Thalia temploma, akkor a művészek benne a papok és a papnők, ő pedig a sekrestyés.
A közösségekért, a civil szervezetekért dolgozik
Kiss József a Gyulai Civil Szervezetek Szövetsége elnöke. A róla szóló kisfilmben azt mondták, mindig mindenre van embere. Tűzoltó volt, aztán nyitott a közösségek felé. A szövetség berkein belül működő civil szervezetek sokféle területen működnek. Hisz abban, hogy a közösségek fontosak, lényeges, hogy az emberek nem családi vagy nem hivatalos formában is találkozzanak.
Csodák születnek vesszőből a kezei alatt
Kocsor Imréné kosárfonó, népi iparművész, a népművészet mestere, akinek kezei alatt csodák kelne életre vesszőből. A 60-as években indult ezen az úton, inspirálták a folytatásra a versenyeken elért sikerek. Felidézte, volt olyan időszak, amikor 38-an dolgoztak, és vitték a termékeiket külföldre. Szerinte a kézműves szakmára ma inkább szabadidős tevékenységként gondolnak.
A csapatmunkában hisz a polgármester
Szeverényi Attiláné 2006 óta a 280 lelkes Csabaszabadi polgármestere, a település a nyugalom, a csend és a béke szigete. Alappillérnek mondta az egyházzal, a nemzetiséggel és a két civil szervezettel való együttműködést, hisz a csapatmunkában. Az elmúlt években több fejlesztést valósítottak meg a faluban. Úgy véli, most jön el a kistelepülések időszaka, amikor az emberek azt a nyugalmat keresik majd, amit a nagyvárosokban nem találnak.
