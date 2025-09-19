szeptember 19., péntek

Vármegyenap

1 órája

Újabb hat kuriózummal bővült a Békés vármegyei értéktár - galériával

Megtelt élettel Békéscsaba főtere. Elkezdődött péntek délután a szombaton is számos programot tartogató Vármegyenap. Ennek részeként több oklevelet adtak át azoknak, akik nemcsak őrzik, hanem igyekeznek tovább is vinni a települések, Békés vármegye értékeit.

Licska Balázs

Elkezdődött a Vármegyenap Békéscsaba főterén péntek délután, a programok pedig szombaton is folytatódnak. A rendezvényen elhangzott, hogy az elmúlt időszakban több különlegességgel bővültek a települési értéktárak, illetve, hogy hat újabb kuriózum került be a Békés vármegyei listára.

A Vármegyenapon kiderült, hogy újabb kuriózumokkal bővült a Békés vármegyei értéktár és több települési értéktár, így sokan érdemeltek ki oklevelet ennek kapcsán. Fotó: Dinya Magdolna

Többen vehettek át oklevelet a Vármegyenapon

A települési értéktárakkal kapcsolatos munka miatt többen vehettek át oklevelet – Gyomaendrődtől Muronyon át Szabadkígyósig – Molnár Sándortól, a Békés vármegyei közgyűlés és a Békés vármegyei értéktár-bizottság elnökétől, és kiderült, hogy melyik az a hat érték, amellyel bővült a Békés vármegyei értéktár. Immár Békés vármegyei kuriózumnak számít

Fotók: Dinya Magdolna

 

 

