Újabb hat kuriózummal bővült a Békés vármegyei értéktár - galériával
Megtelt élettel Békéscsaba főtere. Elkezdődött péntek délután a szombaton is számos programot tartogató Vármegyenap. Ennek részeként több oklevelet adtak át azoknak, akik nemcsak őrzik, hanem igyekeznek tovább is vinni a települések, Békés vármegye értékeit.
Elkezdődött a Vármegyenap Békéscsaba főterén péntek délután, a programok pedig szombaton is folytatódnak. A rendezvényen elhangzott, hogy az elmúlt időszakban több különlegességgel bővültek a települési értéktárak, illetve, hogy hat újabb kuriózum került be a Békés vármegyei listára.
Többen vehettek át oklevelet a Vármegyenapon
A települési értéktárakkal kapcsolatos munka miatt többen vehettek át oklevelet – Gyomaendrődtől Muronyon át Szabadkígyósig – Molnár Sándortól, a Békés vármegyei közgyűlés és a Békés vármegyei értéktár-bizottság elnökétől, és kiderült, hogy melyik az a hat érték, amellyel bővült a Békés vármegyei értéktár. Immár Békés vármegyei kuriózumnak számít
- a szarvasi pacalpörkölt,
- a szabadkígyósi Wenckheim-kastély,
- a geszti Tisza-kastély,
- a békési görögkeleti templom,
- a gyomaendrődi Kállai Ferenc-hagyaték,
- a Gyomaendrődi Nemzetközi Sajt- és Túrófesztivál.
Fotók: Dinya Magdolna
