1 órája
Életre kelnek az értékek a Vármegyenapon, elindultak a programok
A hagyomány, érték és közösség jegyében megtelt élettel Békéscsaba főtere. A pénteki programok után szombaton is folytatódik a Vármegyenap, a napi program látványos felvonulással kezdődött.
Az idén kétnapos, jubileumi, tizedik alkalommal életre hívott Vármegyenap pénteken vette kezdetét. Okleveleket adtak át a települési értéktárak és a Békés vármegyei értéktár bővülése kapcsán, valamint öt díj talált gazdára, a Békés vármegyei közgyűlés a Békéscsabai Jókai Színházban tartott ünnepi ülésén átnyújtották a Békés vármegyéért és a Polgárokért kitüntetéseket.
Vármegyenap, ahol az értékek életre kelnek
Vármegyenap, ahol az értékek életre kelnek – így hirdették meg a szombati programokat, amelyek látványos felvonulással vették kezdetüket. A mazsorettcsoportok a tótkomlósi fúvószenekar kíséretében vonultak a Csaba Centertől a Szent István térig.
Szombaton is megtelik élettel Békéscsaba főtere
Békéscsaba főterét elfoglalták Békés vármegye értékei, miközben többek között mesterségbemutatókkal, népi kézműves játszóházzal, kreatív játszótérrel, civil szervezetek és hagyományőrzők közreműködésével számítanak egész szombaton az érdeklődőkre.
