Az okoseszközök használatával ismerkedtek a látássérültek - galériával

Ádász István, a Vakok és Gyengénlátók Békés Megyei Egyesületének elnöke kiemelte, azért fontosak számukra az ilyen és ehhez hasonló rendezvények, mert ezeken olyan hasznos ismeretekre tehetnek szert, amikkel az életüket nagyban meg tudják könnyíteni. Szerinte ilyen például a mesterséges intelligencia alkalmazása vagy egyáltalán az okostelefonok használata, de a számítógépek kezelése is ide tartozik. Megemlítette továbbá a hanggal vezérelhető, illetve az általa „beszélő” eszközöknek nevezett technikai újdonságok megismerését is. Bevallotta, hogy ő is használ okostelefont, illetve okosórát, de van beszélő lázmérője is. Ugyanakkor szerinte még bőven van hova fejlődnie a technológiának: sajnos a legtöbbet az érintőképernyőkkel küzdenek a mindennapok során, például sokszor már egy kaputelefon esetén is gombokat kell nyomogatni, ami megnehezíti a látássérültek életét. Azonban hozzátette, szerencsére számos pozitív példa is van, így értékeli a techcégek látássérültek irányába tett igyekezetét.

Többek között okostelefonról vezérelhető konyhai sütővel, digitális mérleggel és robotporszívóval is megismerkedhettek a látássérültek a Vakok és Gyengénlátók Békés Megyei Egyesületének TechTudás Napján. Fotó: Beol.hu

Számos technológiai eszközzel ismerkedhettek meg a vakok és gyengénlátók

A rendezvényt a Vakok és Gyengénlátók Békés Megyei Egyesülete a Kreatív Formák Alapítvánnyal közösen szervezte meg. Szabó Alexandra szervező elmondta, az érdeklődők számára három előadással készültek: az első kettőn az alapítvány munkatársai a különböző okoseszközök használatáról, illetve a digitális világ kihívásairól osztottak meg információkat. A harmadik előadó a vakvezető robotkutyákról beszélt, korábban ugyanis erről még sosem volt szó az egyesület berkein belül. Mint kiderült, ezek – a valódi vakvezető kutyákhoz hasonlóan – a mesterséges intelligencia és különféle érzékelők által segítik a látássérülteket a mindennapok során. Az előadások között az érdeklődők egyébként olyan technológiákkal is megismerkedhettek, mint az okostelefonról vezérelhető konyhai sütő, digitális mérleg és robotporszívó.