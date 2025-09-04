Egy olvasónk beazonosította a Kondoroson levideózott vadászgépet

Ahogy arról szerdán már beszámoltunk, egy errefelé ritkán látott vasmadár tűnt fel az égbolton. A szárnyas egy vadászgép volt, és Kondoroson kapta lencsevégre egyik olvasónk. A repülőgép valószínűleg egy többhetes országvédelmi hadgyakorlat, az Adaptive Hussars 2025 keretében teszteli a hazai védelmi képességek föld feletti szakaszát. Valószínűleg a most Kondoroson lencsevégre kapott vadászgép is ebben a hadgyakorlatban kapott nagy szerepet.

A vadászgép F-35, Eurofighter Typhoon, vagy Gripen? Fotó: Shutterstock.com

A vadászgép típusáról az olvasók más véleményen voltak

Mivel szerkesztőségünkben hiánycikk a vadászgép-szakértő újságíró, így jobb híján az MI-t hívtuk segítségül, aki nem sokat gondolkodott, de kétféle választ is adott:

Lockheed Martin F-35 Lightning II.

Eurofighter Typhoon.

Nos, a ChatGPT tippje – így a miénk is – pár olvasónál kiverte a biztosítékot. Volt, akinek határozott véleménye volt a gép típusát illetően. Más ennél tovább is ment, szerinte már egy sziluettet sem tudunk összehasonlítani az egyébként sokkal kézenfekvőbb magyarázattal, és hülyeség is jött ki belőle a végén – igaza van, nem tudunk. Az egyik olvasónk arra panaszkodott, hogy unalmas már ez az uszítás.

Valaki szerint a vadászgépet azért vették elő, mert még maradt augusztus 20-ról egy kis kerozin, más szerint pedig mind meghalunk. Meglepően sokan kifogásolták azt, hogy mit keres a hírekben az, hogy átrepült felettünk egy vadászgép?

Neee... gyerekek ne... először is ez hír!?

Ebben mi az érdekes? Az lenne a csoda, ha tengeralattjárót fotóznának a levegőben.

Óriási hír!

Magyar vadászgép, a Magyar égbolton? Úr Isten!

Az lenne a hír, ha az autópályán rongyolna és előzgetne mindenkit őrült módon, index nélkül a leálló sávban.

Persze volt olyan olvasónk is, aki saját szemével is láthatta, ahogy Kecskemétről felszállnak a vasmadarak. – Kb. egy órán keresztül néztem őket, utána már nagyon fáradt voltam, pedig szeretem nézni, ahogyan gyakorlatoznak. Nem ritka jelenség. Én örülnék, ha sűrűbben láthatnám.

A sok hozzászólás közül csak egyetlen olvasó volt a talpán, aki határozottan kijelentette, hogy a videón szereplő vadászgép bizony egy Gripen. Nos, mi erre csak bólintani tudunk.