Az égből jött a moraj: vadászgépet videóztak Kondoros felett

Ahogy arról korábban már beszámoltunk, szeptember elsején kezdődött az a többhetes országvédelmi hadgyakorlat, amely évtizedek óta a legkomplexebb katonai művelet Magyarországon. Az Adaptive Hussars 2025 elnevezésű országos katonai gyakorlat során a Magyar Honvédség a NATO szövetségi keretein belül teszteli a hazai védelmi képességek teljes spektrumát. Az október közepéig tartó művelet nemcsak katonai, hanem közigazgatási és logisztikai szinten is rendkívüli kihívások elé állítja az érintetteket. A hadgyakorlat célja, hogy a Magyarország területén zajló szövetséges mozgásokat és a honi védelem megszervezését valósághű körülmények között gyakorolják – tájékoztatott közöségi oldalán a MH vitéz Szentgyörgyi Dezső 101. Repülődandár. Valószínűleg a most Kondoroson lencsevégre kapott vadászgép is ebben a hadgyakorlatban kapott nagy szerepet. A vasmadár típusáról nem kaptunk egyértelmű választ.

A videón látható vadászgép valószínűleg egy F-35-ös, vagy egy Eurofighter Typhoon lehetett. Fotó: ChatGPT

Valószínűleg egy F-35-ös, vagy egy Eurofighter vadászgép húzott el Kondoros felett

Szakértő híján az MI-t hívtuk segítségül, vajon milyen típusról lehet szó, ő pedig nem sokat gondolkodott, de kétféle választ is adott.

Mint írta, a videón látható vadászrepülőgép a sziluettje alapján egy Lockheed Martin F-35 Lightning II is lehet.

A gépnek jellegzetes egy hajtóműves törzse van.

Széles, szögletes szárnyformája és a törzshöz simuló függőleges vezérsíkok látszanak.

Az F-35-ös jellegzetes alakja elég jól felismerhető oldalnézetből is.

Más típusok (pl. F-16, Eurofighter Typhoon, Rafale) inkább karcsúbbak, vagy két hajtóművel rendelkeznek (pl. F-15, Su-27 család), míg a videón egy kompaktabb, robusztusabb sziluett figyelhető meg, ami az F-35-re jellemző – tette hozzá.

A másik verzió szerint egy Eurofighter Typhoon vadászrepülőgép szerepel a videón: a két hajtóműves kialakítás (szélesebb farokrész), a delta szárnyak és az előrehelyezett kacsaszárnyak (canard) sziluettje is kivehető. A szárnyak hátranyilazása és a gép arányai megegyeznek a Typhoon jellegzetes formájával.

Mi az utóbbira tippelünk, hiszen a most zajló hadgyakorlatba más NATO-tagállamok erői is aktívan bekapcsolódtak, így a spanyol Eurofighter Typhoonok is feltűnhettek az égbolton.