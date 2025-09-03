Látványos átrepülés Kondorosnál: vadászgépet kaptak lencsevégre

Ahogy arról korábban már beszámoltunk, szeptember elsején kezdődött az a többhetes országvédelmi hadgyakorlat, amely évtizedek óta a legkomplexebb katonai művelet Magyarországon. Az Adaptive Hussars 2025 elnevezésű országos katonai gyakorlat során a Magyar Honvédség a NATO szövetségi keretein belül teszteli a hazai védelmi képességek teljes spektrumát. Az október közepéig tartó művelet nemcsak katonai, hanem közigazgatási és logisztikai szinten is rendkívüli kihívások elé állítja az érintetteket. A hadgyakorlat célja, hogy a Magyarország területén zajló szövetséges mozgásokat és a honi védelem megszervezését valósághű körülmények között gyakorolják – tájékoztatott közöségi oldalán a MH vitéz Szentgyörgyi Dezső 101. Repülődandár. Valószínűleg a most Kondoroson lencsevégre kapott vadászgép is ebben a hadgyakorlatban kapott nagy szerepet. A vasmadár típusáról nem kaptunk egyértelmű választ.

A videón látható vadászgép valószínűleg egy F-35-ös, vagy egy Eurofighter Typhoon lehetett. Fotó: ChatGPT

Valószínűleg egy F-35-ös, vagy egy Eurofighter vadászgép húzott el Kondoros felett

Szakértő híján az MI-t hívtuk segítségül, vajon milyen típusról lehet szó, ő pedig nem sokat gondolkodott, de kétféle választ is adott.

Igazi grund született: a gyerekek birtokba is vették a megújult udvart – galériával, videóval

Sportos családi programmal ünnepelték meg kedden, hogy megújult az intézmény udvara az elmúlt időszakban. A rendezvényen komoly bejelentést is tettek a Sarkadi Általános Iskola Gyulai úti feladatellátási helyével kapcsolatban.