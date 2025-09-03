59 perce
Látványos átrepülés Kondorosnál: vadászgépet kaptak lencsevégre
Egy errefelé ritkán látott vasmadár tűnt fel az égbolton. A szárnyas egy vadászgép volt, és Kondoroson kapta lencsevégre egyik olvasónk. Nézzük, mi mindenről írtunk még 2025. szeptember 3-án.
Ahogy arról korábban már beszámoltunk, szeptember elsején kezdődött az a többhetes országvédelmi hadgyakorlat, amely évtizedek óta a legkomplexebb katonai művelet Magyarországon. Az Adaptive Hussars 2025 elnevezésű országos katonai gyakorlat során a Magyar Honvédség a NATO szövetségi keretein belül teszteli a hazai védelmi képességek teljes spektrumát. Az október közepéig tartó művelet nemcsak katonai, hanem közigazgatási és logisztikai szinten is rendkívüli kihívások elé állítja az érintetteket. A hadgyakorlat célja, hogy a Magyarország területén zajló szövetséges mozgásokat és a honi védelem megszervezését valósághű körülmények között gyakorolják – tájékoztatott közöségi oldalán a MH vitéz Szentgyörgyi Dezső 101. Repülődandár. Valószínűleg a most Kondoroson lencsevégre kapott vadászgép is ebben a hadgyakorlatban kapott nagy szerepet. A vasmadár típusáról nem kaptunk egyértelmű választ.
Valószínűleg egy F-35-ös, vagy egy Eurofighter vadászgép húzott el Kondoros felett
Szakértő híján az MI-t hívtuk segítségül, vajon milyen típusról lehet szó, ő pedig nem sokat gondolkodott, de kétféle választ is adott.
Igazi grund született: a gyerekek birtokba is vették a megújult udvart – galériával, videóval
Sportos családi programmal ünnepelték meg kedden, hogy megújult az intézmény udvara az elmúlt időszakban. A rendezvényen komoly bejelentést is tettek a Sarkadi Általános Iskola Gyulai úti feladatellátási helyével kapcsolatban.
Megújult a Sarkadi Általános Iskola udvaraFotók: Bencsik Ádám
Több csillagjegyre is rátalálhat a szerelem – jön a misztikus vérhold
Látványos és egyben misztikus égi csodának lehetünk szemtanúi szeptember 7-én. Ez a nem mindennapi jelenség a teljes holdfogyatkozással járó telihold, amit sokan vérholdként ismernek. Nos, ha a horoszkópot nézzük, ez bizony pár csillagjegynek nem csak szerencsét, de szerelmet is hoz.
Se ki, se be: darazsak miatt horrorházzá vált a család otthona
Darazsak telepedtek meg egy családi ház bejárati ajtaja mellett.
Képeken az M44-esen történt súlyos baleset
Mentőhelikoptert is riasztottak ahhoz a balesethez, ami kedden a déli órákban történt az M44-es autóúton Csabacsűd közelében. A katasztrófavédelem fotókat is közölt az esetről.
Szalagkorlátnak csapódott egy autó az M44-esenFotók: Szarvas HTP
Lerepült az útról egy autó, a sofőr mindent beleadott, hogy kijusson – helyszíni fotók
Battonya és Mezőkovácsháza között az oldalára borult egy személygépkocsi.
Az oldalára borult egy személygépkocsi Battonya közelébenFotók: BM OKF
Elaludt a sofőr: egy ember életét vesztette, négyen megsérültek – helyszíni fotók
Miután lement az útról, az árokban fának ütközött egy kisbusz. A Körösladány és Dévaványa között történt halálos balesetben egy ember életét vesztette, négyen megsérültek.
Halálos baleset Körösladány és Dévaványa közöttFotók: BM OKF
Egészséges jövőért: átadták a Teleky utcai óvoda tornaszobáját – galériával
Újabb beruházást avattak fel Békésen. Tornaszoba épült a Teleky utcai Tagóvodában, amelyet kedden délelőtt adtak át. A gyerekek már birtokba is vették a korszerű új létesítményt.
Átadták a Teleky utcai óvoda tornaszobájátFotók: Kálmán Tibor/Facebook