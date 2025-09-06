Szívszorító videón a vad macska megszelidítése

Mivel emberi kéz sosem érintette a kis családot, így a kölykök vad macskák is maradtak. De szülőhelyükről egyszer csak menniük kellett, nem tűrték meg többet őket. A mamát csapdával fogták be, majd a Catbaby Alapítvány békéscsabai munkatársának segítségével ivartalanították – olvasható a Csabai Állatvédők közösségi oldalán található, videós bejegyzésben.

Már jó kezekben vannak a vad macskák Forrás: Csabai Állatvédők Khe

Hosszú a vad macskák megszelidítéséhez vezető út

Mint írják, a piciket is befogták, de annyira kezelhetetlenül vadak voltak, hogy befogadójuk nem vállalta tovább őket. Ekkor kerültek a csabai állatvédőkhöz. Először csak 2 kölyköt tudtak elhelyezni, mivel karanténketreceik teli vannak. Az első nap támadták a velük fogalkozókat, ketrecen keresztül nekik rontottak.

– Ez történik sajnos, mikor egy szabadon élő vad macskát bezárunk. Pattog fel és le, össze-vissza, néha magát is megsebzi. Sokszor tapasztaljuk, hogy a vergődésben bizony néha az orra, szája is vérzik, ahogy próbálja magát kirágni a rácson, valahogy kipréselni magát a kis lyukakon. Szívszorító látvány, nekünk meg emberfeletti megpróbáltatás akár az almot, rongyokat, tányérokat kicserélni, takarítani, na meg kezelni az ilyen vad cicákat. Saját testi épségünket is féltjük, hisz akármilyen hihetetlen is, elég egy karmolás vagy harapás és fájdalmas, napokig tartó kezelés lehet belőle a kórházban. A veszettségről nem is beszélve, aminek veszélye 2 hét karantén után hárul csak el – összegezték az eddig tapasztaltakat az állatvédők, akik a beérkezés másnapján videót is készítettek a jövevévenyekről. Ekkor lehetett őket először egyáltalán megközelíteni.

Tönkreharapták a puha kefét

A felvételen látható játékpálcát arra használják a szakemberek, hogy így szoktassák hozzá az állatokat az érintéshez, ami napról-napra egyre könnyebb lesz és végül eljutnak arra a szintre, hogy a pálcát felváltja a simogató kéz. Kiderült, az ehhez a művelethez való, rúdhoz kötött puha kefét sajnos az első nap tönkreharapták a cicák és most "szerelőnél" van.