Hírösszefoglaló

1 órája

Állati kihívások a városban

A városi élet állati kihívásokat is hoz: a Lencsési lakótelepen rágcsálók szaporodtak el, míg egy belvárosi óvodában egy vad macska megszelídítése került előtérbe. Ezek mellett sok másról is beszámoltunk a nap folyamán. Nézzük, mi mindenről írtunk még 2025. szeptember 6-án.

Beol.hu

Szívszorító videón a vad macska megszelidítése.

a vad macska már az állatvédők gondozásában van
Már jó kezekben van a vad macska és kölykei Forrás: Csabai Állatvédők Khe

Biztonságos környezetben a vad macska és kölykei

Egy belvárosi óvodában és környékén éldegélt egy nőstény macska, akit az ott lakók és dolgozók etettek, így a kölykeit is ott hozta világra. Emberi kéz egyáltalán nem érintette a kicsiket, így most a menhelyre kerülvén a szakemberek első dolga a vad macskák "megszelidítése".

Elszaporodtak a rágcsálók a lakótelepen: lépni kell, hogy ne legyen nagyobb baj

Fokozott figyelmet és együttműködést kért az önkormányzati képviselő. Súlyos probléma lépett fel ugyanis az elszaporodott rágcsálók miatt a békéscsabai Lencsési lakótelepen.

Súlyos probléma merült fel a Lencsési lakótelepen, elszaporodtak az egyik lépcsőháznál a rágcsálók.  Fotó: Illusztráció: Shutterstock

Újabb csúcsot hódított meg a halál torkából visszatért hegymászó

Alig fél évvel a februári, majdnem végzetesnek bizonyult mászása után újra felért a csúcsra a magyar sportoló. Fülöp Gábor hegymászó augusztus 10. és 20. között meghódította Pápua Új-Guinea legmagasabb vulkánját is, és már csak egy lépésre van kitűzött céljától.

Fülöp Gábor hegymászó a Pápua Új-Guineában található Mount Gilowe tetején a magyar zászlóval. Fotó: Fülöp Gábor Facebook-oldala
 

MiG-21-es vadászgép landolt a dél-békési város kertjében, ez itt a viharsarki Top Gun is lehetne

Majdnem olyan, mint Hollywood. Romantikus, filmbe illő, miközben eszünkbe is juttatja a nem hétköznapi látvány a Top Gun című filmet, ahol Tom Cruise és pilótatársai F-14A Tomcat vadászgéppel repültek és egy elfogási művelet során két ellenséges (fiktív) MiG-28-assal kerültek légi csatába.

A MiG-21-es a világ legnagyobb példányszámban legyártott gázturbinás vadászgépe, Los Csaba kertjében sok látogatót lenyűgözött már. Fotó: Bencsik Ádám

Derült égből csap le a holdfogyatkozás

Rég láthattunk már Magyarországról esti holdfogyatkozást. Most azonban több mint két órán át gyönyörködhetünk a teljes holdfogyatkozás teli fázisában, majd a részleges holdfogyatkozás során levonuló földárnyékban – tájékoztatott a HungaroMet.

Teljes holdfogyatkozás, úgynevezett vérhold lesz látható Békés vármegye felett is. Forrás: Illusztráció: shutterstock.com

Fekete Volgától a tűzpiros Ferrariig: veterán autócsodákkal telt meg az M44 Truck Center - galériával, videóval

Időutazás, de látványos képzeletbeli földrajzi utazás is várja az érdeklődőket egész szombaton a Gyulán található M44 Truck Centerben. A Veterán Járműves Családi Napon a Volgától a Mercedesen át az egyedi építésű Ferrariig különleges autók tucatjait tekinthetik meg az érdeklődők, miközben folyamatos programok is szolgálják a kikapcsolódást.

Veterán járműcsodák tucatjai érkeztek a családi napra. Fotó: Bencsik Ádám  




 

