1 órája
Állati kihívások a városban
A városi élet állati kihívásokat is hoz: a Lencsési lakótelepen rágcsálók szaporodtak el, míg egy belvárosi óvodában egy vad macska megszelídítése került előtérbe. Ezek mellett sok másról is beszámoltunk a nap folyamán. Nézzük, mi mindenről írtunk még 2025. szeptember 6-án.
Szívszorító videón a vad macska megszelidítése.
Biztonságos környezetben a vad macska és kölykei
Egy belvárosi óvodában és környékén éldegélt egy nőstény macska, akit az ott lakók és dolgozók etettek, így a kölykeit is ott hozta világra. Emberi kéz egyáltalán nem érintette a kicsiket, így most a menhelyre kerülvén a szakemberek első dolga a vad macskák "megszelidítése".
Elszaporodtak a rágcsálók a lakótelepen: lépni kell, hogy ne legyen nagyobb baj
Fokozott figyelmet és együttműködést kért az önkormányzati képviselő. Súlyos probléma lépett fel ugyanis az elszaporodott rágcsálók miatt a békéscsabai Lencsési lakótelepen.
Újabb csúcsot hódított meg a halál torkából visszatért hegymászó
Alig fél évvel a februári, majdnem végzetesnek bizonyult mászása után újra felért a csúcsra a magyar sportoló. Fülöp Gábor hegymászó augusztus 10. és 20. között meghódította Pápua Új-Guinea legmagasabb vulkánját is, és már csak egy lépésre van kitűzött céljától.
MiG-21-es vadászgép landolt a dél-békési város kertjében, ez itt a viharsarki Top Gun is lehetne
Majdnem olyan, mint Hollywood. Romantikus, filmbe illő, miközben eszünkbe is juttatja a nem hétköznapi látvány a Top Gun című filmet, ahol Tom Cruise és pilótatársai F-14A Tomcat vadászgéppel repültek és egy elfogási művelet során két ellenséges (fiktív) MiG-28-assal kerültek légi csatába.
Derült égből csap le a holdfogyatkozás
Rég láthattunk már Magyarországról esti holdfogyatkozást. Most azonban több mint két órán át gyönyörködhetünk a teljes holdfogyatkozás teli fázisában, majd a részleges holdfogyatkozás során levonuló földárnyékban – tájékoztatott a HungaroMet.
Fekete Volgától a tűzpiros Ferrariig: veterán autócsodákkal telt meg az M44 Truck Center - galériával, videóval
Időutazás, de látványos képzeletbeli földrajzi utazás is várja az érdeklődőket egész szombaton a Gyulán található M44 Truck Centerben. A Veterán Járműves Családi Napon a Volgától a Mercedesen át az egyedi építésű Ferrariig különleges autók tucatjait tekinthetik meg az érdeklődők, miközben folyamatos programok is szolgálják a kikapcsolódást.