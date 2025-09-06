Teljesen lezárják szombaton a forgalmas utcát

Szeptember 6-án, szombaton ismét megrendezik Csorváson a Gazdanapot és fogathajtó versenyt, ezért a rendezvény ideje alatt, 17 óráig lezárják a közúti forgalmat a Tompa Mihály utca a Katona József utcától a Bajcsy-Zsilinszky utcáig tartó szakaszán.

A város közösségi oldalán megjelent tájékoztatás szerint emiatt nem lehet be-, és kihajtani a Liget, a Gárdonyi Géza, a Tompa Mihály és Békéscsabai utca közötti szakaszán sem.