Rendezvény miatt

31 perce

Teljesen lezárják szombaton a forgalmas utcát

Gazdanap és fogathajtó verseny zajlik, ezért zárják le a forgalmas utcát.

Gajdács Pál
Jobb ezt a szakaszt elkerülni

Szeptember 6-án, szombaton ismét megrendezik Csorváson a Gazdanapot és fogathajtó versenyt, ezért a rendezvény ideje alatt, 17 óráig lezárják a közúti forgalmat a Tompa Mihály utca a Katona József utcától a Bajcsy-Zsilinszky utcáig tartó szakaszán.

A város közösségi oldalán megjelent tájékoztatás szerint emiatt nem lehet be-, és kihajtani a Liget, a Gárdonyi Géza, a Tompa Mihály és Békéscsabai utca közötti szakaszán sem.

 

 

