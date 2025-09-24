25 perce
Megújulnak az utak Szarvason – ezeket az utcákat fogja érinteni
A lakossági útfelújítási projekt részeként több utcában is elkezdik az aszfaltozási munkálatokat Szarvason. A polgármester a lakosok türelmét és figyelmét kéri.
Hodálik Pál, Szarvas Város polgármestere, Facebook-oldalán jelentette be a hírt, hogy nemsokára Szarvas több utcájában elkezdődnek az aszfaltozási munkálatok. A városban ugyanis a kivitelezési szakaszba érkezett a lakossági útfelújítási projekt.
Az útfelújítás a következő utcákat fogja érinteni:
- Táncsics utca (Wesselényi-Bocskai között)
- Köztársaság utca (Zöldpázsit-Móra között)
- Brigád utca (Zöldpázsit-Móra között
- Liget utca (Arany-Somogyi között)
- Bajcsy Zs. Endre (Szabadság-Vasút között, nyugati oldalon)
- Bajcsy Zs. Endre (Keleti oldali lakótömb belső)
A polgármester tájékoztatása szerint a felújítási munkálatok ütemezése az időjárástól függően a következő két hétben, tehát szeptember utolsó és október első hetében fognak lezajlani. A város vezetője a lakosok türelmét és fokozott figyelmét kéri a fent nevezett időszakban, az esetleges kellemetlenségek miatt.
