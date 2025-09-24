Megújulnak az utak Szarvason – ezeket az utcákat fogja érinteni

Hodálik Pál, Szarvas Város polgármestere, Facebook-oldalán jelentette be a hírt, hogy nemsokára Szarvas több utcájában elkezdődnek az aszfaltozási munkálatok. A városban ugyanis a kivitelezési szakaszba érkezett a lakossági útfelújítási projekt.

A polgármester bejelentette az útfelújítási munkálatok ütemezését. Forrás: Hodálik Pál/Facebook

Az útfelújítás a következő utcákat fogja érinteni:

Táncsics utca (Wesselényi-Bocskai között)

Köztársaság utca (Zöldpázsit-Móra között)

Brigád utca (Zöldpázsit-Móra között

Liget utca (Arany-Somogyi között)

Bajcsy Zs. Endre (Szabadság-Vasút között, nyugati oldalon)

Bajcsy Zs. Endre (Keleti oldali lakótömb belső)

A polgármester tájékoztatása szerint a felújítási munkálatok ütemezése az időjárástól függően a következő két hétben, tehát szeptember utolsó és október első hetében fognak lezajlani. A város vezetője a lakosok türelmét és fokozott figyelmét kéri a fent nevezett időszakban, az esetleges kellemetlenségek miatt.